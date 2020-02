Binnenkort op skireis? Dit doe je bij een hoofdletsel NA GG

24 februari 2020

10u04

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Tijdens de krokusvakantie trekken heel wat mensen op skireis. Helaas gaat die vaak gepaard met blessures, of erger, een hoofdletsel. Matthieu Clarysse, stafmedewerker bij het Rode Kruis, vertelt hoe je dan het best handelt.

“Een hoofd- of wervelletsel komt voor bij een ongeval met een hevige impact op het lichaam. Die letsels zijn gevaarlijk, want ze kunnen verlamming en zelfs overlijden veroorzaken. Een hoofdletsel is het gevolg van een direct contact van het hoofd met een voorwerp, of een plotse en hevige versnelling of vertraging van het lichaam, zoals een verkeersongeval. Er kan schade zijn aan de huid, aan de schedel of aan de hersenen. Een wervelletsel omvat daarentegen alle letsels van de wervels, de wervelkolom en de omliggende structuren. Bij een wervelletsel is er gevaar voor beschadiging van het ruggenmerg”, aldus Clarysse. Voorzichtigheid is dus een absolute must. Zo ga je te werk.

“Controleer of het slachtoffer:

• suf, slaperig, onrustig, woelig of bewusteloos is;

• zich nog precies herinnert wat er gebeurd is;

• ernstige verwondingen heeft aan het hoofd;

• ernstige hoofdpijn heeft, misselijk is, prikkelbaar is, zich

vreemd gedraagt of stuipen krijgt;

• klaagt over verminderd gevoel in de ledematen;

• pijn heeft aan de nek of rug. Doe het volgende:

• Overtuig het slachtoffer om niet te bewegen.

• Immobiliseer het hoofd en de nek.

• Alarmeer de hulpdiensten.

• Ga na of de toestand verslechtert.

• Laat het slachtoffer de eerste 24 uur na het ongeval niet alleen. Zijn toestand kan mogelijk verslechteren. Volg strikt het advies op dat de gespecialiseerde hulpverlener je geeft. Vaak raadt men aan om het slachtoffer geregeld wakker te maken, om na te gaan of alles in orde is.”