Bikram-yoga is niet gezonder dan gewone yoga (maar je verbrandt er wel meer vet mee)

24 januari 2018

10u58

Bron: Today 0 Fit & Gezond Geen zin om jezelf in het zweet te werken bij een hippe sessie Bikram-yoga? Dat hoeft ook helemaal niet. Deze yogavariant die bij temperaturen van veertig graden wordt uitgevoerd, levert geen extra gezondheidsvoordelen op in vergelijking met 'gewone' yoga. Dat concludeert een studie van de universiteit van Texas.

Wie twee jaar geleden naar het eerste seizoen van "Perfect?" met Karen Damen heeft gekeken, herinnert zich ongetwijfeld hoe Karen en Natalia zichzelf in het zweet werkten bij een sessie intensieve Bikram-yoga. Word je niet meteen wild bij het idee aan een verstikkend warme ruimte waarbij je elkaars zweet kan ruiken, dan heeft de universiteit van Texas goed nieuws. Bij een gewone sessie yoga zijn je hart- en bloedvaten minstens even goed gebaat. Bikram-yoga mag dan wel een positief effect hebben op de bloedvaten en het verstoppen van de aders tegengaan, een yogasessie in onverwarmde kamers heeft eenzelfde effect, schrijven de wetenschappers van Texas State University. "Een verwarmde omgeving zorgt er niet voor dat de positieve effecten groter worden," aldus onderzoeker Stacy Hunter. "We hadden grotere verschillen verwacht, op basis van studies die het gezonde aspect van een sauna in de verf zetten."

Minder vet, meer plezier

Dat wil nog niet zeggen dat de hitte totaal geen zin heeft. De proefpersonen in de studie die Bikram-yoga deden, zagen hun lichaamsvet sneller afnemen dan zij die bij gewone temperaturen aan yoga deden. "Ook interessant: onze proefpersonen leken de warme yogalessen leuker te vinden dan de gewone variant," merkt Hunter nog op. Voor de studie analyseerden ze 80 proefpersonen, verdeeld in drie groepen, die 12 weken lang zo'n drie keer in de week aan yoga moesten doen.

Ben je dus gek op Bikram-yoga? Goed voor jou en geniet er vooral van. Maar wie niet meteen behoefte heeft aan zo'n intensieve zweetsessie, kan met een gerust (en gezond) hart voor de gewone variant opteren. En af en toe naar een lekker warme sauna gaan kan ook leuk zijn, zonder dat je je daarbij in allerlei poses moet wringen.