Big in Japan en ver daarbuiten: het beautyritueel Ko Bi Do Isabelle Cheyns

28 juli 2019

15u58

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Onze liefde voor de Japanse manier om dingen aan te pakken dreigt niet meteen een blauwtje te lopen. Na het bosbaden ( Onze liefde voor de Japanse manier om dingen aan te pakken dreigt niet meteen een blauwtje te lopen. Na het bosbaden ( shirin-yoku ) en de schoonheid zien in imperfecte dingen ( kintsugi ) horen we nu meer en meer over J-Beauty. Met name Ko Bi Do is wereldwijd hartjes aan het veroveren.

Japan-Beauty staat voor de manier waarop Japanners hun huid verzorgen. Zowel de technieken als de verzorgingsproducten zelf zijn gebaseerd op eeuwenoude rituelen en ingrediënten. J-Beauty draait om een holistische filosofie of totaalaanpak. Kobido of Ko Bi Do betekent letterlijk ‘Het pad van de schoonheid’ en is een verjongende en liftende gezichtsmassage. Dit schoonheidsritueel ontstond in Japan in de 15de eeuw en was er eerst uitsluitend voor keizerinnen. Uiteindelijk werd het de traditionele verjongingskunst voor alle Japanse vrouwen.

Deze Japanse gezichtsmassage is dus meer een traditionele kunst zoals kalligrafie of de theeceremonie, verfijnd door verschillende generaties. Het is een aanpak van je kruin tot aan je tenen en combineert hoofd-, nek- en gezichtsmassage met technieken uit lymfedrainage en drukpunttechnieken. 90% van alle spanningen in het lichaam bevindt zich namelijk in het gezicht, hoofd en de nek. Deze massage helpt het vrijmaken van stress in het spierenstelsel en in de energiebanen van het gezicht, hoofd en nek. Kobido verhoogt de immuniteit, optimaliseert het hormonale systeem en harmoniseert niet alleen lichamelijk maar ook emotioneel en mentaal.

We zouden niets liever doen dan je hier een paar eenvoudige diy-kobidotechnieken aan te reiken. Maar in Japan is kobido een kunst die van generatie op generatie doorgegeven wordt en het duurt jaren voor je jezelf kobidomeester mag noemen. Gelukkig duiken er bij ons hier en daar al op kobido gebaseerde massages op, en zullen we er in de toekomt alleen nog meer over gaan horen.

De wakadobehandeling van Annayaké is een behandeling op maat, geïnspireerd op traditionele Japanse kobido-massagetechnieken die de collageenproductie en bloedsomloop stimuleert, € 95 (90 minuten) bij Planet Parfum.