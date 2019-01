Amsterdammer brouwt 80.000 flesjes kerstbomenbier Marieke de Ruiter

10 januari 2019

14u09

Bron: de Volkskrant 0 Bier Daags na de feestdagen is het op straat struikelen over de kerstbomen. De Amsterdamse brouwerij Lowlander Beer trekt het land door om afgedankte exemplaren te recyclen tot winterbier. Maar kunstsneeuw komt er niet in.

Verslagen ligt een kerstboom tussen twee geparkeerde auto’s in Amsterdam-Zuid. Na wekenlang het stralende middelpunt te zijn geweest van de decemberfeesten, is hij overgeleverd aan de wetten van de straat. Een straffe noordwestenwind rukt aan de overgebleven naalden, restjes engelenhaar klampen zich krampachtig vast aan de takken. Het is wachten tot de gemeentelijke reinigingsdienst de straat inrijdt om het stuk groen mee te nemen en af te voeren. Naar de versnipperaar.

