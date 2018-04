Bieke Ilegems legt uit waarom boksen zo goed voor je is Eva Van Driessche

16 april 2018

11u03 2 Fit & Gezond Agressief. Hard. Stoer. Maar ook: fair, sterk, puur. Niet alleen bekende Vlamingen kruipen in de ring, de bokssport wordt steeds populairder. Waar zit de aantrekkingskracht?

Bieke Ilegems, een vrouw die elegant en sierlijk door het leven danst, die al 17 jaar verknocht is aan yoga en die conflicten eerder bedachtzaam probeert op te lossen. Zo’n vrouw in de boksring zien, dat verrast. En toch raakte ook Bieke na ‘Boxing Stars’ verknocht aan de sport. «De filosofie, de training, daar wil ik meer van leren kennen. Maar dan zonder nog iemand op zijn gezicht te moeten slaan.» Het doet dus iets met een mens, leren boksen. Het blijkt goed voor lichaam, geest en hersenen. Maar is het ook iets voor jou? Wij gingen op onderzoek uit.

Je hebt 8% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN