Bibberen en beven: zo lukt het je wel om te sporten bij vriestemperaturen

25 november 2018

15u33

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Een warme trui, een dik dekentje, een glaasje Glühwein, een groot stuk appeltaart … : dat zijn de dingen waar wij spontaan aan denken dezer dagen. Onze wekker instellen om 6 uur om uit ons veel te aangename bedje te komen en in ons sportplunje te hullen … niet echt. Om toch niet helemaal van gedaante te wisselen met een luiaard, hier 5 makkelijke manieren om actief te blijven bij vriestemperaturen.

Zoek een sportbuddy en maak samen een beweegschema

Of je nu kiest voor een oldskool kalender of een app, we hoeven je vast niet meer te vertellen dat je makkelijker gemotiveerd blijft om te gaan sporten als je beste vriendin of collega je erop kan wijzen dat jullie je hebben inschreven voor een zumbales. Bovendien helpt een agenda je mentaal voor te bereiden op een work-out, waardoor je minder snel zal toegeven aan je zetel.

Probeer om ’s ochtends te sporten

Ja, we weten het: je bent geen ochtendmens, het is koud buiten en je raakt onmogelijk je bed uit voordat de zon opkomt. Toch blijkt uit een recente studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Health Psychology dat het gemakkelijker is om ’s morgens nieuwe gewoontes aan te leren. Laat je hart dus al in de ochtend wat sneller slaan in plaats van je sportsessie uit te stellen tot na een drukke werkdag.

Draag sportkleding waar je mee wil pronken

Onze beste motivatie om uit bed te komen als zelfs de vogeltjes nog niet fluiten? Het idee dat we op het werk kunnen pronken met onze nieuwe wollen trui en warme enkellaarsjes. En hetzelfde geldt voor je sportuitrusting. Felle loopschoenen, een met geometrische prints bedekte sportlegging, een ge-wel-dig sportjasje: maak van je looproute een modedefilé terwijl je geniet van de zonsopgang.

Stel doelen tegen de feestdagen

In plaats van te proberen om alle lekkere dingen tijdens de feestdagen te vermijden, stel je jezelf beter enkele haalbare doelen tegen dan (denk aan: 2 kilogram minder tegen Kerstmis, 5 kilometer kunnen lopen tegen Nieuwjaar …). Op die manier kan je jezelf belonen (lees: een stukje of 2 - of 3 - van die heerlijke meringuetaart) zodra je je doelen bereikt hebt.

Maak een indoorwork-out

Soms is het gewoon écht te koud om naar buiten te trekken. Zorg er daarom voor dat je een back-upplan hebt voor binnen. Er bestaan erg veel work-outvideo’s op YouTube (ondergetekende is fan van Danielle Peazer), dus zet je laptop aan, maak wat plaats in je woonkamer en laat Beyoncé zien dat niet alleen zij kan shaken met haar billen!

