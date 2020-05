Bezint eer ge zont: de beste zonnecrèmes voor een onbezorgde zomer Sophie Vereycken

16 mei 2020

11u03 1 Fit & Gezond We hebben al genoeg aan ons hoofd, laat die keuzestress in de zoektocht naar een geschikte zonnecrème niet nog een zorg extra zijn. In eigen tuin, in het park of – voor the lucky ones – aan de kust: met deze crème de la zonnecrème verloopt het zomeren gegarandeerd gesmeerd.

Met de weersvooruitzichten van de komende dagen krijgen we massaal de zomer in de bol. En nu we stilaan weer uit ons kot mogen, nemen we dan ook maar best de nodige voorzorgen. In de weekendkrant van vandaag kan je lezen wat je écht moet weten over zonnecrème, en welke fabeltjes we voorgoed mogen vergeten. Maar wát moet je nu eigenlijk smeren? Goed nieuws: de tijden van dikke zonnecrèmes met de substantie van plamuursel liggen ver achter ons. Met een arsenaal van lichte geltexturen, olies en melkachtige zonnecrèmes is er voor iedereen wat wils.

Het liefst voor huid en lichaam

In een ideaal scenario kies je voor een minerale filter (bijvoorbeeld: titaniumoxide of zinkoxide). In tegenstelling tot chemische filters trekken ze niét in de huid waardoor er geen schadelijke stoffen in het lichaam terecht komen. Wat ze dan wel doen? Ze leggen een laagje óp de huid. Zo weerkaatsen ze het licht en vormen ze een fysieke barrière tussen je lichaam en de zonnestralen.



1. Uriage, Bariesun Minerale Crème SPF 50, 16,90 euro, bij de apotheek.

2. SELF, Boost of Protection SPF 30, 38 euro, bij naturalself.eu.

3. Uncover Skincare, Suncover SPF 30, 15,95 euro, bij uncover-skincare.be.

Voor het gezin

Wie al eens met het gezin op vakantie ging, die weet: het toppunt van koppigheid is een man die zich moet insmeren. Gelukkig heeft de zonne-industrie daar iets op gevonden. Met de nieuwe generatie zonnewaters en -sprays kost insmeren amper nog moeite: gewoon verstuiven en klaar. Door de lichte nevel krijg je nooit een witte waas, én hij kan tegenwoordig volledig zelf dat gevoelige nekje doen. Voor de kinderen koop je het best een aparte zonnecrème. De kinderhuid is erg kwetsbaar en verdient een specifieke bescherming.

1. Vichy, Zonbeschermend water SPF 50, 21,95 euro, bij de apotheek.

2. Clarins, Sun Care Water Mist SPF 50+, 25,90 euro, bij Planet Parfum.

3. Nivea, SUN Kids Protect and Play Roll-On SPF 50+, 7,99 euro, bij Kruidvat.

4. La Roche-Posay, Anthelios Dermo-Kids Invisible Mist SPF 50+, 22 euro, bij de apotheek.

Het best voor de sporters

Nu we allemaal de weg naar onze loopschoenen gevonden hebben, is het tijd om een bijpassende zonnecrème te zoeken. Kies een SPF die waterproof is, zodat het zweet tijdens het sporten netjes uit je ogen blijft.

1. Avene, Fluide Sport, SPF 50+, 20,50 euro, bij de apotheek.

2. Shiseido, Sports Invisible Mist SPF 50+, 46,35 euro, bij Douglas.

Voor het gelaat

Je gezicht verdient wat extra liefde, en dus een aparte zonnefactor. Kies een formule die geen parfum of irriterende plantenextracten bevat, en bij voorkeur wel een hele lading goede antioxidanten. In dat geval kan die SPF zelfs je dagcrème vervangen.

1. Garnier, Ambre Solaire Sensitive Expert + Super UV Fluid SPF 50+, 14,99 euro, bij Di.

2. Paula’s Choice, Defense dagcrème SPF 30, 34 euro, bij paulaschoice.be.

3. Dermalogica, Invisible Physical Defense SPF 30, 59 euro, bij Dermalogica.

Oceaanvriendelijk

Zonnecrèmes mogen onze huid dan wel beschermen tegen de zon, de oceaan is er minder bij gebaat. Jaarlijks bereikt zo’n 14.000 ton zonnecrème de oceaan, en daar tasten ze het koraalrif aan, dat verbleekt en afstart. Gelukkig kiezen steeds meer merken bewust voor oceaanvriendelijke zonnecrème.

1. Caudalie, Zonnespray SPF 30, 28,20 euro, bij de apotheek of caudalie.be.

2. Skinnies, Sungel SPF 30, 34,95 euro, bij skinnies.eu.

3. Comfort Zone, Water Soul Eco Sun Cream SPF 50, 32,90 euro, bij Parfuma.

Voor de make-up junkies

In een ideale wereld zou je zonnecrème elke twee uur opnieuw moeten aanbrengen. Eerlijk? De persoon die deze regel heeft opgesteld, was ongetwijfeld een man. Want als je make-up draagt, is dat onbegonnen werk. Nu ja, wás. De nieuwe lichting sprays en poeders breng je immers probleemloos over je foundation aan.

1. Sunday Brush, zonnepoeder SPF 50, 49,95 euro, bij sundaybrush.com.

2. Nannic, UV-Shield spray, 39,95 euro, bij het NANNIC.