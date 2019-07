Beyoncé verloor talloze kilo's met het '22 Days Nutrition'-dieet, maar hoe werkt het en is het wel gezond?

Nele Annemans

26 juli 2019

17u40 8 Fit & Gezond In een Youtubevideo maakte zangeres Beyoncé zonet bekend hoeveel ze woog een paar maanden na de bevalling van haar tweeling én hoe ze die kilo’s opnieuw kwijtspeelde voor haar optreden op Coachella. Haar geheim? Het ‘22 Days Nutrition’-dieet. Wij legden ons oor te luisteren bij voedingsdeskundige Hella Van Laer over de zin en onzin van dat dieet.

Om er opnieuw fit uit te zien voor haar show op Coachella werkte de zangeres samen met haar vriend en trainer Marco Borges, die eveneens de bedenker is van het ‘22 Days Nutrition’-dieet. Dat eetprogramma bestaat alleen maar uit plantaardige voeding en een strikt eetschema. Op het menu staan voedingsmiddelen zoals volle granen, groenten, fruit, noten, zaden en peulvruchten. Bewerkte voedingsmiddelen zoals koekjes, chips, vegetarische burgers, maar ook vlees en vis worden geschrapt. Beyoncé volgde het dieet 44 dagen om haar lichaam klaar te stomen voor het festival, maar is het ook wel zo gezond? Voedingsdeskundige Hella Van Laer overloopt met ons de voor- en nadelen.

Voordelen van het ‘22 Days Nutrition’-dieet

- “Zowel naar gezondheid als duurzaamheid toe is het positief dat het dieet de focus legt op plantaardige voeding. We moeten immers met z’n allen minderen met vlees en dierlijke producten als we iets willen doen aan de milieuproblematiek en de welvaartsziekten.”

- “Voor veel mensen werkt het om zich aan een vast eetschema te houden. Als ze zich daar effectief aan houden, kunnen ze ook daadwerkelijk gewicht verliezen.”

- “Met dit dieet leer je tal van nieuwe gerechten kennen waardoor je eens afstapt van je oude eet- en kookgewoontes.”

- “Veel mensen snacken door de dag heen erg ongezond. Doordat je je hier aan een strikt schema houdt, waar de maaltijden en tussendoortjes opgelegd zijn, ga je automatisch niet meer snoepen. Wat uiteraard een positief effect heeft op je gewicht.”

- “Het is goed dat er volle granen gebruikt worden in het dieet. Die zitten tjokvol vezels die je darmflora gezond houden. Al moet je wel gaan voor verse volkorenproducten en niet voor kant-en-klare volkorenpitabroodjes of -wraps. Die zijn vaak veel minder voedzaam.”

- “Als je na die 22 dagen ook effectief meer energie hebt en wat kilo’s kwijt bent, kan het een motivatie zijn om ermee door te gaan. Het kan een vicieuze cirkel doorbreken en je eetgewoontes doen veranderen.”

Nadelen van het ‘22 Days Nutrition’-dieet

- “Het is een streng en strikt dieet, dus de vraag is hoelang je dat kan volhouden. Het makkelijkste ontbijtje neemt ongeveer 10 minuten tijd in beslag. Allemaal goed en wel als je een privéchef hebt die die gerechten voor je kan klaarmaken, maar voor werkende mensen, al dan niet met kinderen, is dat gewoon niet haalbaar. Het is heel moeilijk om van zo’n dieet echt een nieuwe levensstijl te maken.

- “Het dieet is erg rationeel en houdt dus geen rekening met de gewoontes die diep geworteld zitten in mensen. Op korte termijn lukt het om zo’n plan te volgen, maar op lange termijn gaan je zoogdierenbrein, waar onder andere de gewoontes inzitten, en je reptielenbrein, waarin het impulsieve gedrag zit, het overnemen. En daar houdt het dieet geen rekening mee. Als mensen niet leren waar hun valkuilen zitten, bijvoorbeeld dat ze eetbuien krijgen van stresssituaties of vermoeidheid, dan gaan die oude gewoontes sowieso opnieuw de kop opsteken.”

- “Het dieet kan foute verwachtingen creëren. Uiteraard is iedereen jaloers op het leven en lichaam van Beyoncé, maar die zijn onhaalbaar voor de gewone sterveling. Mensen hebben niet iemand die 24/24 paraat staat om voor hen te koken of een personal trainer die hen dagelijks begeleidt. Ongetwijfeld sportte Beyoncé zich te pletter om haar lichaam klaar te stomen voor Coachella, iets waar maar weinig mensen tijd voor hebben in het dagelijkse leven. Dat jij dezelfde resultaten als haar zal boeken, is dus heel onwaarschijnlijk.”

- “Door alle dierlijke producten te schrappen, kan het zijn dat je te weinig vitamine B12, ijzer en omega 3-vetzuren binnenkrijgt. Daarom ben ik geen voorstander van bijvoorbeeld vette vis, die boordevol omega 3 zit, volledig te bannen. Bovendien moet je er op toezien dat je voldoende plantaardige eiwitten eet om je spiermassa te behouden.”