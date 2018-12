Bewezen: een warm bad nemen is goed voor je metabolisme

Nele Annemans

10 december 2018

14u04

Bron: Byrdie 0 Fit & Gezond Niets heerlijker dan na een veel te lange werkdag neervlijen in een warm bad. En we vonden nog een extra reden om je ‘s avonds in je badkuip te gaan liggen. Nieuw onderzoek toont immers aan dat een warm bad je metabolisme kan stimuleren.

Voor de studie, die gepubliceerd werd in het vakblad Journal of Applied Physiology, werden mannen met overgewicht en een zittende levensstijl onderzocht. De wetenschappers wilden te weten te komen of een warm bad nemen als alternatief voor sport kan gebruikt worden voor ouderen, mensen met een handicap of die zich moeilijk kunnen bewegen. Eerst moesten de mannen gedurende 15 minuten in een ruimte vertoeven van 26 graden. Daarna werden ze in twee groepen verdeeld. De eerste moest een uur lang in een warm bad van 39 graden liggen, de andere moest in de ruimte van 26 graden blijven zitten.

Wat bleek? De mannen die een uur lang een warm bad namen van 39 graden hadden een lagere bloedsuikerspiegel én een sneller metabolisme. Betekent dat dat je de loopband nu voorgoed moet afzweren? Neen. Is het een goede reden om jezelf te trakteren op een lang warm bad? Absoluut!

