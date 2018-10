Bewezen: 'Een nachtje erover slapen’ kan je helpen om betere beslissingen te nemen

09 oktober 2018

Ook al eens voor een belangrijke beslissing in je leven ervoor gekozen om er eerst een nachtje over te slapen? Uit een nieuw onderzoek van de universiteit van Bristol blijkt dat dat je wel degelijk kan helpen bij het maken van je keuze.

Voor een studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Journal of Sleep Research analyseerden enkele onderzoekers van de universiteit van Bristol de hersenactiviteit bij twee groepen mensen. De eerste groep mocht eerst een dutje doen van 90 minuten, de tweede niet. Daarbij wilden ze vooral nagaan of een dutje ons kan helpen om informatie onbewust beter te verwerken en of het ons gedrag en onze reactie kan beïnvloeden.

Wat bleek? Slapen, zelfs al is het maar een korte powernap, helpt om informatie die we overdag opnemen, beter te verwerken. De onderzoekers stellen ook dat een hazenslaap helpt om positieve en negatieve punten af te wegen of meer inzicht te krijgen in een bepaalde kwestie voordat je een moeilijke keuze maakt. Daarnaast blijkt dat je reactiesnelheid én je vermogen om dingen te herinneren verbetert als je eerst een powernap doet.

Kortom, voortaan heb je een wetenschappelijk excuus voor dat heerlijke namiddagdutje.