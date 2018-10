Bewezen: door op een ander tijdstip te ontbijten en te dineren verlies je makkelijker gewicht Nele Annemans

19 oktober 2018

13u08

Bron: Byrdie 0 Fit & Gezond Als het gaat om een kilootje minder op de weegschaal, probeerden we al talloze - het ene al gekker dan het andere - diëten uit. Maar uit een recente studie blijkt dat je helemaal niet zulke drastische maatregelen moet nemen om wat af te vallen. Zo zou je ontbijt uitstellen en vroeger je diner naar binnen spelen al genoeg zijn om komaf te maken met die extra kilootjes.

Voor een studie werden twee groepen mensen bestudeerd. Daarbij moest de ene groep 90 minuten later ontbijten en 90 minuten vroeger dineren dan normaal. De andere groep mocht hun gewone eetpatroon aanhouden. Leuk weetje: allebei de groepen mochten eten wat ze wilden.

Wat bleek? De eerste groep verloor twee keer zoveel lichaamsvet als degenen die hun gewone eetpatroon aanhielden, had minder honger en snackte minder tussendoor. “Dit onderzoek bewijst dat ons typische eetpatroon: weinig en snel ontbijten en laat en rijkelijk dineren in combinatie met ons drukke leven en urenlang over en weer pendelen, leidt tot gewichtstoename”, aldus diëtiste Samantha Cassetty.

Cassetty raadt dus aan om af en toe een beetje te vasten en te experimenteren met de tijdstippen waarop je je maaltijden nuttigt, zeker ‘s avonds. “Je moet je lichaam de kans geven om je eten te verteren voor het slapengaan. Daarom verorber je je laatste maaltijd of snack het liefst een aantal uren voordat je in bed kruipt. Niet alleen om je gewicht onder controle te houden, maar ook om de kans op slaapmoeilijkheden te verminderen.”

Volgens haar geldt de leuze ‘Ontbijt als een keizer, lunch als een koning en dineer als een bedelaar’ dus ook nog altijd. “Ik zie vaak in mijn praktijk dat ultralichte ontbijtjes en lunches leiden tot honger en een onweerstaanbare trek in ongezonde kost later op de dag, met alle gevolgen van dien. Als je je dag daarentegen begint met een maaltijd vol eiwitten, gezonde vetten en vezels, gaat je bloedsuikerspiegel overdag minder schommelen, waardoor je niet plots om 15 uur hunkert naar een heel pak suikerwafels.”