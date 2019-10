Beweging in de klas leidt tot betere schoolresultaten Valérie Wauters

17u13 1 Fit & Gezond Beeld je een klaslokaal vol kinderen in. Wat zie je voor je? Een reeks schattige kinderhoofdjes, rustig achter een bankje? Dat is inderdaad hoe het er in de meeste scholen aantoe gaat. Onderzoek toont echter aan dat het beter is voor de academische prestaties om tijdens de lesuren te bewegen.

Het klinkt behoorlijk chaotisch, maar wetenschappers van het University College in Londen en de universiteit van Sidney voerden een meta-analyse uit van 42 studies, met gegevens van meer dan 12.000 studenten tussen 3 en 14 jaar van over heel de wereld. Daarbij ontdekten ze dat studenten die fysieke activiteiten uitvoeren tijdens de lesuren beter scoren op tests dan leeftijdsgenoten die zittend leren.

Om hun leerlingen meer lichaamsbeweging te geven, wordt er op verschillende scholen over de hele wereld beweging geïntegreerd tijdens de lessen. Zo moeten kinderen bijvoorbeeld op en neer springen om een wiskundevraag te beantwoorden, of fysieke taken uitvoeren om aan te geven of een bepaalde stelling waar of onwaar is. Hoewel dit soort onderwijsmethoden ervoor zorgde dat kinderen meer gingen bewegen, waren de wetenschappers ook geïnteresseerd of dit enige impact had op hun academische prestaties.

Onderzoekers ontdekten dat fysieke activiteit tijdens de les een groot effect had op de onderwijsresultaten. “Niet alle lessen hoeven zittend te zijn”, zegt één van de auteurs, prof. Emmanuel Stamatakis hierover. “Eenvoudige wijzigingen in de onderwijsmethode, zoals opstaan om een vraag te beantwoorden of naar het bord lopen om een antwoord op te schrijven, kunnen ervoor zorgen dat de fysieke activiteit tijdens de schooluren opgedreven wordt en kan daarnaast ook leiden tot verbeterde academische prestaties.”

Niet alleen is het veel leuker om fysieke taken uit te voeren om vragen te beantwoorden, het helpt de kinderen ook om de opdracht beter te onthouden, met als gevolg dat ze later ook beter scoren op toetsen of examens.