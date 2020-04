Bewegen in je kot: bekende personal trainers delen hun beste tips om het meeste uit je work-out te halen

‘Beweeg in uw kot’. Heel lang hoefde de VRT niet te zoeken naar een titel voor een nieuw programma om vooral senioren te bereiken. Saartje Vandendriessche is de fitnesscoach van dienst. “Wij kregen van onze oudere kijkers de vraag of we niet iets konden doen rond bewegen. Daarom hebben we samen met ouderenvereniging OKRA bekeken wat we konden doen. Senioren zijn een risicogroep en moeten dus zeker binnenblijven, terwijl bewegen ook voor hen belangrijk is. Meestal vinden zij hun weg niet naar een app, dus wilden we een programma maken met laagdrempelige oefeningen. Die nemen we op in mijn woonkamer met een hele kleine ploeg. Heel raar om die filmpjes in mijn eigen living op te nemen. Mijn dochter en mijn hond liepen hier rond. Die zie je gewoon in beeld passeren.”

“In eerste instantie zijn de oefeningen gericht op ouderen, maar eigenlijk kan iedereen meedoen. Een zwangere vriendin van mij volgt het ook, net zoals een andere vriendin met haar baby. Je kiest zelf hoe intensief je het maakt. We warmen bijvoorbeeld altijd op met een stevige stap, maar je kan dat ook al joggend doen.”

“We doen ook oefeningen voor je vingers en pols. Dat is belangrijk voor ouderen die vaker te maken krijgen met artrose. Maar pas op, het programma is dan wel voor senioren, het is niet belegen. Ik steek er humor in en hou het luchtig. Oudere mensen zijn nu zo geïsoleerd, dus ik wil hen echt heel graag motiveren.”

“Een tip: motivatie komt meestal maar na de start. Eerst doe je één keer mee. Dan twee keer. De tweede keer kan je al iets meer. Daar haal je je motivatie uit. Bewegen is een gewoonte die je moet aankweken. Al moet je het ook plezant vinden, anders hou je het niet vol. Het moeilijkste deel van een training is van de sofa naar de voordeur raken. Met ons programma hoef je zelfs niet naar de voordeur, opstaan uit de zetel is al genoeg.”

Personal trainers Tinne (31) en Vincent (29) trainen musicalartiesten via videochat: “ We willen onze klanten blijven drillen vanop afstand”

Ook artiesten willen fit blijven tijdens de quarantaine. Tinne en Vincent hebben daar iets op gevonden. “Wij begeleiden heel wat artiesten van de musicals Daens, 40-45, Pocahontas en Mamma Mia. Zij zijn zwaar getroffen, want hun inkomen valt volledig weg. Zij zitten dus behoorlijk in de stress, net zoals vele anderen van onze klanten trouwens die hun zaak moesten sluiten. Mensen die financieel zwaar getroffen zijn, helpen we gratis, omdat wij er nu ook voor hen willen zijn. Wie het aankan, vragen we een kleine bijdrage. We bellen onze klanten een paar keer per week op via videocall om te kijken hoe het met hen gaat, om hen te begeleiden bij hun persoonlijke schema’s en om hun voeding te overlopen. Of om een oefening voor te doen. Daarnaast nemen we filmpjes op met oefeningen of work-outs op die we posten in onze privé Facebookgroep Vigor@home. Goed filmen en monteren is iets dat we nog wat moeten leren, maar we willen bewijzen dat we het kunnen.”

“In deze periode verliezen mensen makkelijk hun motivatie om te trainen. Want het is niet omdat ze nu meer tijd hebben dat ze meer discipline hebben. Als iets niet meer moet, lijkt het minder belangrijk. Als je bijvoorbeeld niet vroeg hoeft op te staan, blijf je langer in bed. Je eet misschien ongezonder. Daardoor voel je je na een paar dagen slechter, dus je slaapt nog langer, je energiepeil keldert en dus ook je weerstand. Terwijl het net nu belangrijk is om je immuniteit te behouden. Daarom willen we onze klanten blijven drillen vanop afstand.”

“Trainen via Zoom of FaceTime is natuurlijk niet hetzelfde als een persoonlijke afspraak. Thuis heb je minder materiaal en daarom hebben we een groot deel van het onze uitgeleend aan onze klanten. Maar ook zonder kan je een totale bodywork-out doen. Sommige klanten zijn nu ook minder bezig met wat ze aantrekken. Zo vertelde een klant dat hij traint in zijn boxershort. We willen hiermee verder gaan. Want we hebben ook klanten die vaak naar het buitenland moeten, en dan is zo’n work-out vanop afstand wel geschikt. Deze periode is voor ons dus goed om die digitale vormen verder te perfectioneren. We krijgen nu de tijd om ons heruit te vinden.”

Ingeborg (53) geeft yogales via Facebook en meditatie via Zoom: “ Ik zie sommigen liggen, anderen zitten te eten. Interessant”

Bewegen én mediteren, daar draait het bij Ingeborg om. En dat doet ze nu via onlinekanalen. “Ik ben geen computermens. Ik zat zelfs niet op Facebook. Voor Radio 2 heb ik wel ooit een yogasessie gegeven via hun Facebookpagina. Daarna vond ik het een goed idee ‘om daar ook eens iets mee te doen’, maar het kwam er niet van. Nu wel, omdat de solidariteit die ontstaat me ontroert en ik zelf ook wil helpen. Daarom heb ik de website ‘Iedereen Yoga’ gratis opengesteld. Daar kan je oudere sessies volgen, want nu nieuwe sessies opnemen is wat moeilijk. Via de Facebook Live van VTM heb ik ook al lesgegeven op zondag. Zo wil ik mensen op een toegankelijke manier aanzetten om aan yoga te doen. Niet alleen om fysiek bezig te zijn, het werkt ook op het emotionele en mentale welzijn. En die is nu zo nodig in deze angstige tijden.”

“Angst kan je aanpakken in drie stappen. Eerst moet je ontladen. We zijn opgefokt. Verdoven de spanning met alcohol, pillen of werken. Ik bied oefeningen aan om emotioneel te ontladen. Pas daarna kan je verstillen en dan weer opladen met yoga. Je hebt mensen die ontladen door veel te sporten, dat is prima. Let wel, bij excessief sporten kan je net een pantser creëren dat je doet afsluiten voor fijngevoeligheid. Terwijl beide even belangrijk zijn: je gaspedaal en je rempedaal. Je hartslag versnellen wanneer nodig en hem evengoed kunnen vertragen en rust vinden. ”

“Zelfzorg is essentieel. Daarom heb ik een alternatief gezocht voor de meditaties in ons centrum De Evolutie. Nu hou ik elke week op het online-platform Zoom een geleide meditatie. Want westerlingen zijn denkers. Als je hen zou vragen om te mediteren in stilte, gaan ze toch weer denken. Via een geleide meditatie neem ik hun gedachten mee rond een thema zoals: wat kan je betekenen voor de mensen om je heen?”

“Via computer is het anders dan in mijn studio. Maar met Zoom kan ik hen zien en oogcontact maken. Sommigen liggen, sommigen zitten te eten. Wel interessant om te zien. Mijn klanten zijn in elk geval heel enthousiast. Bovendien kan hun familie zo ook eens zien hoe het gaat. Eén probleem: die biepjes van mails, Facebook en Instagram krijg ik niet stil tijdens de meditatie. Het is waarschijnlijk een kwestie van instellingen, maar waar vind je die dan weer? Als vijftiger vind ik dat allemaal niet gemakkelijk. Gelukkig helpt mijn collega Kim tijdens de sessies. Zo kan ik blijven ademen, ook als er iets verkeerd gaat. (lacht)”

Fit 2.0: Apps en websites

Generation Fit, is ontwikkeld door personal trainer Mulamba Van den Hende, van het VTM-programma Let’s get fit. Via de website of de app doe je eerst een test, zodat je daarna oefeningen krijgt die afgestemd zijn op jouw niveau. Het werkt een beetje als Spotify. Je hebt een eigen fit-o-theek met oefeningen waaruit je je eigen playlists kan laten afspelen. En word je fitter, dan worden ook je oefeningen moeilijker.

Voor beginners is er Trace. Een groep personal trainers ontwikkelde een challenge voor wie wil starten met bewegen: 3/15/30. Of: drie work-outs van vijftien minuten per week. Het is de bedoeling om dat dertig dagen vol te houden, zodat je daarna klaar bent voor het ‘echte’ werk.

