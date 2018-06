Bevat cola meer suiker dan chocolademelk? Slechts 6% weet het juiste antwoord Vlaming scoort ondermaats bij vragenlijst over voeding Nina Dillen

22 juni 2018

17u58 0 Fit & Gezond Als er een examen “voeding” bestond, waren wij Vlamingen massaal gebuisd. Dat blijkt uit een multiple choice-test van Eos Wetenschap, waarop de gemiddelde ondervraagde een schamele 39% scoort.

Hoeveel gram groenten moeten we per dag eten? Wat betekent Fairtrade? Wanneer valt het tomatenseizoen? Eos Wetenschap legde 542 respondenten tussen 18 en 64 een lijst met 34 meerkeuzevragen voor rond voeding, in de categorieën gezondheid, dierenwelzijn, milieu en sociaal-economisch. Gemiddeld eindresultaat: 39 op 100, oftewel overtuigend gebuisd. De ondervraagden tussen 18 en 29 scoorden met gemiddeld 34 procent nog slechter. Doorslaggevend voor die lage score bij jongeren is de kennis over seizoensgroenten en -fruit. Zo wist slechts 33% van de 19- tot 29-jarigen wanneer het tomatenseizoen valt, terwijl 80% van de vijftigplussers correct 'van juni tot oktober' antwoordde.

