Bevalling in het ziekenhuis: de voordelen van een hospitalisatieverzekering

16 september 2020

Denk je aan gezinsuitbreiding, weet dan dat het belangrijk is om je vooraf tijdig aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering. Dankzij Hospitalia, Hospitalia Medium of Hospitalia Plus van Partena hoef je je geen zorgen te maken over oplopende ziekenhuiskosten.

Wanneer je zwanger bent kun je ervoor kiezen om thuis of in een ziekenhuis naar keuze te bevallen. Het is belangrijk dat je op tijd, dus al voor je zwanger bent, nadenkt over de hospitalisatieverzekering die het beste bij jou past. Bij Partena Ziekenfonds heb je daarvoor keuze uit drie kwalitatieve hospitalisatieverzekeringen: Hospitalia, Hospitalia Medium of Hospitalia Plus.

Je ziekenhuiskamer

In België heb je tijdens je ziekenhuisopname de keuze uit een eenpersoonskamer, tweepersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer. Kies je voor een tweepersoons- of gemeenschappelijke kamer, dan hebt je met alledrie de Hospitalia formules recht op een integrale terugbetaling van de kamerkosten. Kies je voor eenpersoonskamer, hou dan rekening met kamersupplementen. Met de verzekeringen Hospitalia Medium en Hospitalia Plus ben je echter ook voor die extra kosten goed beschermd.

Perinatale kinesitherapie

Perinatale kinesitherapie is de overkoepelende naam voor alle zorg die je zowel voor als na je bevalling kunt krijgen bij je kinesist. Bij Hospitalia krijg je een terugbetaling van maximum 20 beurten (indien terugbetaling vanuit de verplichte ziekteverzekering), 30 dagen voor en 90 dagen na je opname. Bij Hospitalia Medium en Hospitalia Plus krijg je terugbetaling van maximum 45 sessies, 60 dagen voor en 180 dagen na je opname.

De gynaecoloog

Daarbovenop worden bij Hospitalia consultaties bij je gynaecoloog 30 dagen voor en 90 dagen na je opname terugbetaald. Kies je voor Hospitalia Medium of Hospitalia Plus, dan krijg je terugbetalingen tot 60 dagen voor en 180 dagen na je opname.

Kraamzorg

Na je bevalling wil je ongetwijfeld alle tijd van de wereld doorbrengen met je kleintje. De zorg voor een baby eist heel wat energie. Daarom zorgt Partena Ziekenfonds dankzij kraamzorg dat jouw dagdagelijkse verplichtingen wat draagbaarder worden. Zo helpen hun gespecialiseerde kraamverzorgsters je met koken, wassen, strijken of boodschappen doen. Ook wanneer je even tijd voor jezelf wilt nemen, kunnen zij een oogje in het zeil houden en de nodige verzorging aan jouw baby geven. Mama’s krijgen bij Partena Ziekenfonds een terugbetaling voor kraamzorg van vijf euro per uur, met een maximum bedrag van 150 euro per jaar (of maximum 30 uur). Wanneer je voor kraamzorg kiest na de bevalling, voorzien Hospitalia Medium en Plus een bijkomende tegemoetkoming.

Inschrijving van je baby

Wist je dat wanneer je bij Hospitalia, Hospitalia Medium of Hospitalia Plus bent aangesloten, je pasgeboren baby ook meteen kan worden ingeschreven? Dit kan dan zonder wachttijd en zonder medische vragenlijst.

Voordelen bij je thuisbevalling

Uiteraard heb je ook de keuze om voor een thuisbevalling te kiezen. Ook daarin komen de hospitalisatieverzekeringen van Partena Ziekenfonds tussen. Hospitalia betaalt 300 euro terug. Wanneer je je aansluit bij Hospitalia Medium of Hospitalia Plus geniet je een tussenkomst van 700 euro bij een thuisbevalling.

Wil je meer weten over hospitalisatieverzekeringen?

Ontdek alle voordelen van Hospitalia, Hospitalia Medium en Hospitalia Plus in Partena Ziekenfonds’ handige gids. Schrijf je ook zeker in voor de nieuwsbrief van Partena Ziekenfonds voor handige tips voor jonge moeders (in wording).