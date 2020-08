Beu dat de muggen altijd jou viseren? Dit is de oorzaak

Dat de ene meer last heeft van muggen dan de andere is wetenschappelijk aangetoond: twintig procent van de mensen krijgt tachtig procent van de muggenbeten. Maar waarom steken muggen ons? “Muggen zijn bloedzuigende insecten”, zegt Isra Deblauw. “Ze steken ons om aan bloed te raken. Vooral vrouwtjesmuggen hebben dat nodig: zonder de proteïnen uit ons bloed of dat van dieren kunnen hun eitjes niet ontwikkelen. De vrouwtjesmuggen kunnen al actief zijn vanaf de lente, maar de piek is doorgaans in september en oktober. Vanaf november is het te koud en gaan de muggen in winterrust. Als broedplaats voor hun larven hebben ze immers warme temperaturen nodig, net als water.”

Hoe meer CO2 je uitademt, hoe aantrekkelijker je bent voor een mug

Waarom wordt de ene persoon vaker gestoken dan de andere?

“Muggen komen af op de CO 2 die je uitademt. Hoe meer CO 2 , hoe aantrekkelijker je bent. Ze kunnen je adem tot op vijftig meter afstand ruiken. Maar ook kleding speelt een rol: muggen merken je beter op als je contrasterende kledij aan hebt, bijvoorbeeld donkere kleren op een lichte achtergrond. Zodra ze dichter komen voelen ze ook nog eens de warmte die je uitstraalt en ruiken ze je zweetgeur. Wie net intensief gesport heeft en veel zweet, zal meer last hebben dan iemand die niet actief is geweest. Ook zwangere vrouwen, die doorgaans een hogere lichaamstemperatuur hebben en meer CO 2 uitademen, trekken makkelijker muggen aan. Het is dus een combinatie van factoren die maakt of je al dan niet ten prooi valt.”

Waarom heb je de ene keer een dikke bult van een muggensteek en de andere keer niet?

“Zo’n bult ontstaat door een reactie van je immuunsysteem. Na verloop van tijd treedt er doorgaans gewenning op, waardoor je minder vaak een zwelling krijgt. Het kan ook zijn dat je hier in België amper last hebt van muggenbeten, maar dat je in het buitenland wél dikke, jeukende bulten krijgt. Dat komt omdat je immuunsysteem het spuug van de muggen die je steken niet herkent. Je lichaam kan daardoor ook verschillend reageren op de steek van een gewone huismug of een steek van een muggensoort die in het bos leeft. Doorgaans zijn de steken van die laatste net iets erger. Sowieso kan je niet echt iets aan de zwelling doen, bij een muggenbeet geldt altijd het advies niet te krabben en de beet eventueel te ontsmetten.”

Huismug, bosmug, malariamug... Hoeveel soorten muggen zijn er eigenlijk?

“Hier in België zijn er 32 muggensoorten die allemaal tot dezelfde familie behoren, namelijk de gewone steekmuggen. Wereldwijd telt die familie meer dan 3.000 soorten. Voor ons is een mug vervelend, maar onschuldig. Muggen verspreiden hier geen virussen of ziektes. Maar in bijvoorbeeld Afrikaanse landen is de mug een dodelijk dier. Jaarlijks sterven er nog steeds gemiddeld 450.000 mensen door beten van de malariamug.”

Stilstaand water als een gevulde emmer, een zwembadje of een regenton is de ideale broedplaats voor muggen

Hoe hou je muggen op afstand?

“Als je thuis veel last hebt van muggen is er wellicht een broedplaats bij je in de buurt. Vaak is dat stilstaand water: een gevulde emmer, een zwembadje, een regenton, drinkbakjes voor huisdieren, rioolputjes, een kruiwagen... stuk voor stuk zijn dat goede plekjes voor muggen om hun eitjes in te leggen. Meestal kiezen muggen buitenshuis hun broedplaats, maar ook binnenshuis kan je ermee te maken krijgen. Vooral kelders, maar ook een vaas met bloemen of een schaaltje onder bloempotten waar te lang hetzelfde water in staat bijvoorbeeld. Regelmatig het water verversen of een muggengaas spannen kan helpen om minder broedplaatsen te creëren. Om muggen buiten te houden kun je vliegenramen plaatsen of eventueel gebruikmaken van een muskietennet.”

En als dit toch nog niet voldoende is? Welke hulpmiddelen zijn veilig en doeltreffend om te voorkomen dat je continu moet krabben?

“Er zijn heel wat middeltjes op de markt om je lichaam mee in te smeren, zoals DEET, maar ik zou dit niet elke dag aanbrengen en uit de buurt van kinderen houden. DEET is een goed middel, maar er is controverse over. In België zou ik het sowieso nooit gebruiken. Producten met citriodiol (citroen eucalyptusolie) zijn een goed natuurlijk alternatief, al moet je wel genoeg smeren om muggen op afstand te houden. Citriodiol maskeert dan de geursignalen van CO 2 en melkzuur, en blokkeert zo het reukvermogen van de mug. Wie liever geen producten smeert is ook al geholpen met een ventilator op de kamer, want muggen hebben een hekel aan wind. Van andere antimuggenmiddeltjes die te koop zijn zoals armbandjes of stekkers ben ik niet zo’n voorstander. Een armband is heel plaatselijk: je arm is dan beschermd, maar je voeten niet. En het probleem met muggenstekkers is dat ze ook insecticiden verspreiden, wat in grote hoeveelheden toxisch is. In een kinderkamer zou ik zeker geen muggenstekker gebruiken.”

Naast de steken vinden veel mensen ook het gezoem van muggen vervelend. Waarom maken ze dat geluid?

“Om te paren. De vleugels van een mug bewegen in een achtvorm, waardoor er gezoem ontstaat en de mannetjes de vrouwtjes kunnen vinden. Als ze elkaar gevonden hebben synchroniseren ze hun gezoem en gaan ze over tot de daad. In de natuur is het gezoem geen levensbedreigend geluid, anders zouden muggen het doorheen hun evolutie niet zijn blijven doen. Maar de mens vindt het wel ontzettend vervelend.”

Muggen worden helemaal niet aangetrokken door licht

Feit of fabel?

Licht trekt muggen aan? NEE!

Deblauw: “Muggen worden helemaal niet aangetrokken door licht. Mensen denken dat wellicht omdat er heel wat andere stekende insecten steken wél op lichtbronnen afkomen. Muggen focussen zich op je adem en geur.”

Een citronellakaars houdt muggen op afstand? NEE!

Deblauw: “Zo’n kaars kan even de muggen van je weghouden, maar dan moet je er ook vlakbij zitten. Een langdurig effect heeft het zeker niet. Muggen zullen je blijven vinden.”

Lavendel en rozemarijn in de tuin houden muggen weg? NEE!

Deblauw: “Helaas, muggen laten zich ook hierdoor niet afschrikken. Kortstondig kan het misschien helpen om je lichaamsgeur te verstoren, maar het zal niet voorkomen dat je een mug je steekt.”

