Betere luchtkwaliteit in huis? Dit kan je zelf doen

Dagelijks ademen we gemiddeld zo’n 10 à 12 kubieke meter lucht in, en die is idealiter vrij van vervuiling om onze gezondheid te vrijwaren. Alleen al in België zouden zo’n 11.000 mensen per jaar vroegtijdig sterven door vervuilde buitenlucht. Intussen toonden studies ook aan dat binnenlucht evenveel of soms meer vervuild kan zijn. Zo stelt de British Lung Foundation, een gezondheidsinstelling die zich inzet voor longgezondheid en mensen met longaandoeningen, dat vervuilde binnenlucht het risico op longontsteking, longkanker en COPD (Chronische Obstructieve Long Ziekte) verhoogt, en het voor astmapatiënten een ‘stille moordenaar’ kan zijn. Tal van dagelijkse binnenactiviteiten en spullen zijn de oorzaak, zoals koken, onze huishoudapparaten en de centrale verwarming, die een pak fijn stof de lucht injagen. En dan heb je nog de NMVOS (niet-methaan vluchtige organische stoffen) in onder meer tapijten, stoffen, verf, schoonmaak- en verzorgingsproducten, en schimmels, stofmijten, koolmonoxide, stikstofkool­dioxide en rook.

Als je weet dat we in normale omstandigheden al 60 % van onze tijd in huis doorbrengen en dat dat door de coronamaatregelen nog een pak meer is geworden, loont het zeker de moeite om de volgende punten extra aandacht te geven.

Door de verwarming

Om zo weinig mogelijk schadelijke stoffen en/of fijn stof in huis te krijgen door de verwarming, zet je die het best op een zo laag mogelijk pitje. Daarnaast is het belangrijk om je verwarmingsketel regelmatig te onderhouden. Wie verwarmt met een open haard of houtkachel, krijgt heel wat extra fijn stof in huis. Is houtverbranding je enige warmtebron, verbrand dan enkel droog en onbehandeld hout en laat de schoorsteen minstens één keer per jaar door een vakman vegen.

Door te koken

Koken kan vocht, vetlucht, olienevel en rook in de lucht brengen. Zelfs een simpele handeling als water koken op een gasfornuis kan luchtverontreiniging veroorzaken.Om dat tegen te gaan, is het gebruik van de afzuigkap noodzakelijk, tijdens en tot twintig minuten na het koken. Reinig en vervang je filters ook regelmatig.

Door producten om schoon te maken

Schoonmaakproducten kunnen heel wat vervuilende chemische stoffen bevatten zoals bleekmiddel, ammoniak, ethanol en VOS (vluchtige organische stoffen die vaak in producten met sterke geuren zitten). Maar ook limoneen, een chemische stof die een frisse citroengeur heeft, beneemt al snel de adem. Beter is het dus om te poetsen met ongeparfumeerde, vloeibare schoonmaakproducten die je voor het gebruik oplost in water. Of azijn en zuiveringszout, wat niet alleen goedkoop maar bovendien zeer effectief is. En laat luchtverfrissers toch maar voor wat ze zijn.

Door verzorgings­producten

Heel wat verzorgingsproducten bevatten gelijkaardige chemische stoffen als schoonmaakmiddelen. Echt te mijden zijn geparfumeerde sprays, omdat je ze makkelijk inademt tijdens het gebruik. Vooral haarlak en deodorants in spuitbussen zijn een bron van slechte lucht.

Door geuren te branden

Ontspan je graag met een geurkaars aan of laat je al eens wierook branden? Je gezondheid heeft er helaas alles behalve baat bij. Ze verspreiden niet alleen een geurtje, maar ook fijnstofdeeltjes die de ademhaling belemmeren en irritatie aan ogen en longen veroorzaken.

Tweemaal per dag gedurende tien minuten de ramen openzetten is de simpelste handeling die je kunt doen om de luchtkwaliteit in je huis goed te houden

Door te klussen

Wie tijdens het klussen verf, lijm, verf­afbijtmiddelen en zo meer gebruikt, weet dat ventileren een must is. Maar sta je er ook bij stil dat na kleine verbouwingswerken of het herinrichten met meubels, tapijten of matrassen verluchten noodzakelijk is om de binnenlucht niet extra te verontreinigen? En zelfs rommel en andere restanten van klusjes in huis ruim je beter meteen op: dit kan stof vasthouden, wat niet zo goed is voor de luchtkwaliteit. Sowieso is tweemaal per dag gedurende tien minuten de ramen openzetten de simpelste handeling die je kunt doen om de luchtkwaliteit in je huis goed te houden.

Luchtreiniger helpt niet tegen coronavirus

Wie de luchtkwaliteit in zijn huis wil verbeteren, kan opteren voor een luchtreiniger met een HEPA-filter. Die toestellen zijn doeltreffend om stofdeeltjes of pollen te filteren, maar zeker niet om alle vervuilende stoffen uit de lucht te halen. Ook ziekteverwekkende micro-organismen of virussen als Covid-19 kunnen deze toestellen niet uit de lucht verwijderen.

