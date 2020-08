Beter voorkomen dan genezen: zo hou je je spieren en gewrichten gelukkig Aangeboden door Curcufen

04 augustus 2020

We werken een heel leven voor een financieel comfortabele oude dag, maar de meeste mensen op leeftijd zouden dat fortuin maar al te graag inruilen voor een betere gezondheid. Ten volle genieten van je pensioen kan je immers alleen als je je geen zorgen hoeft te maken over pijn of stroefheid. Hou je spieren en gewrichten daarom nu al soepel voor later en maak van bewegen je fysieke pensioenplan. Dit zijn onze tips voor een leven vol plezier en flexibiliteit of om de HLN Wandel 100Kilometer tot een goed einde te brengen.

Bewegen, bewegen, bewegen

Wie lenig en vitaal wil blijven, moet regelmatig bewegen. Daar kan je niet omheen. Gematigd sporten (of bewegen in het algemeen) gaat pijnlijke en stramme gewrichten tegen en helpt je om sterkere spieren te kweken. Niets dan voordelen dus! Denk ook niet dat het voor jou al te laat is om te beginnen met sporten. Zelfs als je reeds kampt met artritis of als je gewrichten al aan het vastroesten zijn, kan je stapsgewijs beginnen bewegen om op een gezonde manier meer bewegingsvrijheid te krijgen.

Luister naar je lichaam

‘Doorzetten’ staat met stip op één in het woordenboek van menige trainer en coach maar ‘luisteren’ is het belangrijkste woord voor al wie zorg wil dragen voor zijn spieren en gewrichten. Wie luistert naar zijn lichaam en alle signalen juist interpreteert, heeft minder kans op blessures en overbelastingen. Stop dus even met sporten als je spieren of gewrichten écht pijn beginnen doen, sla sporadisch een workout over als je lichaam erom vraagt en aarzel niet om naar de dokter te gaan als je voelt dat iets niet pluis is. Pijn is ten slotte het alarmsysteem van ons lichaam.

Let op je gewicht

Overgewicht en gewrichtsklachten gaan hand in hand. Wie langdurig te veel gewicht met zich meezeult, zal zijn gewrichten overbelasten. Dat kan leiden tot stramheid, pijn of aandoeningen als artrose. Vooral dragende gewrichten als enkels, knieën, heupen zullen profiteren van een kilootje minder.

Beweeg in alle richtingen

Zelfs wie elke dag beweegt, beweegt zijn gewrichten waarschijnlijk niet in alle richtingen. Al grijpend, dragend of handenschuddend draai je je schouders wel naar voren, maar er zijn maar weinig handelingen waarvoor je ze naar achteren moet bewegen. Let er dus bij het sporten en bewegen op dat je al je gewrichten in alle richtingen plooit. Draai je armen vrolijk rond hun as, sla aan het kniezwengelen en draai je hoofd rustig in het rond. Niet enkel helpt dit je gewrichten soepel te houden, maar het geeft je ook een zalig uitgerekt gevoel.

Warm op en koel af

Sport nooit zonder de nodige voor- en napret. Het opwarmen en afkoelen van je spieren is minstens even belangrijk als je training zelf. Begin elke sessie met 10 à 20 minuten rustig te bewegen. Dat kan je doen door je spieren los te schudden, kalmpjes te joggen of vastberaden aan het wandelen te slaan. Na je training calculeer je nog eens 10 à 20 minuten in om je spieren weer tot rust te laten komen. Herhaal hiervoor diezelfde oefeningen, maar dan trager en minder intens. Die 20 à 40 minuten per sessie kunnen het verschil maken tussen gezond sporten en het risico lopen op spierklachten en overbelastingen. Word dus niet overmoedig en bouw elke training rustig op en af.

Zorg voor jezelf, vanbinnen en vanbuiten

Sport versterkt je lichaam van buitenaf, de juiste voeding en supplementen doen dat van binnenuit. Het voedingssupplement CURCUFEN ondersteunt je spieren en gewrichten op een gezonde en gebalanceerde manier. Met Curcuma longa en Boswellia serrata als zijn twee hoofdbestanddelen is CURCUFEN een doeltreffend middel met weinig tot geen bijwerkingen. Elke capsule is gevuld met een vloeibaar extract van beide producten zodat het optimaal door het lichaam wordt opgenomen.



Klaar om zelf de ondersteunende werking van Curcuma longa en Boswellia serrata te ontdekken? Neem dan snel een kijkje op de website van CURCUFEN of raadpleeg je dokter of apotheker voor meer informatie.

CURCUFEN bevat vitamine D3, Curcuma longa & Boswellia serrata. Vitamine D3 draagt bij tot het behoud van de goede werking van spieren. Curcuma longa en Boswellia serrata voor soepele gewrichten. CURCUFEN is een merk van EG.