Beter slapen kan je leren ... dankzij een slaapdieet Liesbeth Van Cauwenbergh

28 maart 2019

15u44

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Voor één op de tien Belgen is de nacht een nachtmerrie. Zij slapen altijd slecht. Chef redactie Liesbeth was een van hen. Maar nu gaat het beter, dankzij een slaapdieet. Wekenlang mocht ze maar vijf uur per nacht slapen. Dat klinkt als een foltertechniek. Voor slapeloze zielen als zij is het therapie.

Hoe is het zover kunnen komen? Mijn hele leven lang kon ik overal mijn hoofd neerleggen en sliep ik in één ruk door tot ’s ochtends. Hoe ben ik van die vaste, makkelijke slaper afgegleden naar een rusteloze insomniac? Het begon enkele jaren terug, na een extra stressy periode op het werk.

Ik werd een paar keer wakker in het holst van de nacht, waarna een leger onsamenhangende, donkere gedachten door mijn hoofd begon te marcheren. Voor ik het wist, ging er nauwelijks een nacht voorbij zonder dat ik rond drie uur – ping! – klaarwakker was en lag te woelen tot de wekker ging.

Je wordt wakker, kijkt om de haverklap naar je wekker en maakt je steeds meer zenuwachtig omdat je niet meer in slaap raakt

‘Het is ontstellend hoe snel je brein geconditioneerd is en je in dat sukkelstraatje verzeild raakt’, zegt Annelies Smolders, klinisch psychologe en slaaptherapeute. ‘Je wordt wakker, kijkt om de haverklap naar je wekker en maakt je steeds zenuwachtiger omdat je niet meer in slaap raakt. Daardoor maak je adrenaline aan, een stof die bij de dag hoort. Na een nacht of vijf wordt dat een patroon. Het is belangrijk om het niet zover te laten komen. Als je meer dan twintig minuten wakker ligt, moet je je bed uit en iets slaapverwekkends gaan doen: netflixen of lezen.’ Annelies zal me zes weken lang begeleiden met haar onlineprogramma ‘Start to Sleep’. Ik moet op een strikt slaapdieet, zodat ik weer leer doorslapen.

