Bestaat er een verschil tussen zonnecrème voor kinderen en voor volwassenen? VW

27 mei 2019

13u54

Bron: Purewow 0 Fit & Gezond Nu de temperaturen stilletjesaan de hoogte ingaan, is het hoog tijd om weer wat meer aandacht te besteden aan het gebruik van een zonnecrème (al zou je eigenlijk het hele jaar door je huid tegen de zon moeten beschermen natuurlijk). Maar bestaat er eigenlijk een verschil tussen zonnecrème voor volwassen en de variant voor kinderen?

Om even kort door de bocht te gaan: neen, er bestaat niet echt een verschil tussen zonnecrèmes voor volwassenen en die voor kinderen. Wat je wel vaak ziet is dat kindvriendelijke zonnecrèmes vaak op minerale basis zijn, omdat deze variant over het algemeen minder huidirritatie veroorzaakt.

Daarnaast hebben zonnecrèmes die speciaal voor kinderen gemaakt zijn vaak een leuke verpakking of een kleurtje dat het handig maakt om de crème gelijkmatig uit te smeren. Dat wil echter niet zeggen dat kinderen geen zonnecrèmes voor volwassenen kunnen of mogen gebruiken. Let daarbij wel op de ingrediëntenlijst van de zonnecrème in kwestie. Zo kies je best voor formules met zinkoxide of titaniumdioxide of een combinatie van die twee. Daarnaast heeft de zonnecrème ook best een beschermingsfactor van minstens 30 (maar liever 50).

Chemische blockers op het ingrediëntenlijstje zoals avobenzone, oxybenzone en actinoxate zijn dan weer beter te vermijden op kinderhuidjes. Kinderen hebben immers een dunnere huid die makkelijker producten opneemt. Hierdoor kan de huid van je kind geïrriteerd raken na het gebruik van een chemische zonnecrème.