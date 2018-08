Bescherm je huid na het zonnen met deze twee eenvoudige stappen Tatjana Peeters

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Na een lange zomerperiode verliest je huid haar natuurlijke balans. Ze voelt droog en ruw aan en ziet er schilferig uit. Niet abnormaal na die overdaad aan zon, hoge temperaturen, chloor van het zwembad en zout van het zeewater. Tijd om extra aandacht te geven aan jouw natuurlijke jas voordat je het najaar trotseert. Op deze manier krijg je een gezonde en gehydrateerde huid.

Verwijder dode huidcellen met een milde scrub

Hoewel je huid droog en ruw aanvoelt geef je ze best een goede scrubbeurt voordat je een hydraterende crème of olie gebruikt. Deze moet namelijk de kans krijgen om diep in de huid te dringen en dat kan alleen als je eerst alle dode huidcellen in de toplaag verwijderd. Dat de scrub je bruine tint doet vervagen is fout. Dankzij het scrubben krijgt je huid opnieuw glans en het egaliseert jouw bruine kleurtje.

Een belangrijk element bij het scrubben is de keuze van je scrub. Omdat je huid aangetast is van de zomer kan je best kiezen voor een milde scrub met voedende ingrediënten zoals olijven of essentiële vetzuren. Je huid voelt opnieuw zacht aan.

Smeer je lichaam opnieuw zacht met een hydraterende crème of olie

Na het scrubben is het belangrijk om je huid te hydrateren. Gebruik hiervoor een extra hydraterende crème of olie in plaats van je bodylotion voor dagelijks gebruik. Je huid kan de extra hydratatie goed gebruiken nu de natuurlijke balans van vocht en olie uit evenwicht is.

Goed nieuws, bij Goed Gevoel kan je vanaf 14 augustus voor slechts €8,50 de hydraterende olie ‘Sacred Seven Body Repair Oil’ van RainPharma kopen. Een premium droge lichaamsolie die is samengesteld uit zeven plantaardige ingrediënten waaronder jojoba, argan en zwarte komijn. De olie plakt niet en verwent je huid met een zacht kruidige geur van plantenextracten en een zoete toets van vanille. Je huid ziet er opnieuw jong en gezond uit en voelt aan als satijn.

