Bescherm je haardos en hydrateer je huid meer: dit moet je smeren bij zomerweer Sophie Vereycken

13 augustus 2020

16u09 0 Fit & Gezond Trek jij straks je dikste jas aan om naar buiten te gaan? Nee? Snappen we. Je moet goed gek zijn om nu je wintertenue boven te halen. Maar waarom zouden we dan wel dezelfde verzorgingsproducten blijven gebruiken?

Grijze wolken lijken in de verste verte niet op verzengende zonnestralen, een tropische onweersbui voelt heel anders dan winterneerslag en gure herfstwind is allesbehalve een zwoel zomerbriesje. Onze omgeving speelt een grote rol in de gezondheid van onze huid. Dat wil zeggen: een droog klimaat of eerder een vochtig milieu, het platteland of het stadscentrum, maar evengoed de seizoenen en temperatuur. Wat betekent dat voor de inhoud van je toilettas?

Hou het luchtig

In de zomermaanden draait de airco op kantoor (gelukkig) op volle kracht. En wie thuis werkt, doet dat waarschijnlijk zo dicht mogelijk bij de ventilator. Heerlijk. Maar de verhoogde luchtsnelheid zorgt ervoor dat vocht in de huid makkelijker verdampt, vertelt dermatologe Ingrid van Riet. Vergelijk het met blazen in een kopje: dat zorgt ervoor dat warme dranken sneller verdampen en afkoelen. Hetzelfde gebeurt met de huid. Door die extra verdamping kan de huid droger worden, omdat ze meer vocht doorlaat.

Hoe voorkom je dat? Smeer af en toe een hydraterende crème of een intens verzorgend masker. Let wel op: door de warmte zweten we meer, dus blijf weg van dikke texturen. Kies voor voedende ingrediënten, maar in een luchtige formule. Ook onze hoofdhuid en haren zijn in de zomer droger dan in de wintermaanden, dus focus wat meer op hydratatie en gebruik verzorgende producten die het haar extra voeden.

1. Méthode Jeanne Piaubert, Intensive Moisture Mask, 38,89 euro bij Planet Parfum

2. HEMA, 24h Cream Gel, € 3,50 bij HEMA

3. Nuori, Vital Unifier, 42 euro bij Beauty by Kroonen

4. Garnier, Macademia Hair Food shampoo, 5,99 euro bij Di

5. Aveda, Nutriplenish Leave-in conditioner, 35,50 euro bij het kapsalon of aveda.eu

Laat het haar maar groeien

Wist je dat ons haar in de zomer beter groeit? “De combinatie van vitamine D en de warmte die onze hoofdhuid en de bloedcirculatie stimuleert, geeft onze haren een boost,” aldus de dermatologe. Drink voldoende water, borstel je haren regelmatig en gebruik goede verzorgingsproducten om je haar optimaal te ondersteunen.

SOS puistjes

“De uitgebreide blootstelling aan de zon zorgt ervoor dat onze huid dikker wordt”, legt van Riet uit. “Dat proces vindt vooral in de oppervlakkige dode cellagen plaats. Daardoor gaan de poriën sneller afsluiten, waardoor ze makkelijker ontsteken en acneletsels vormen.” Willen we liever niet, dus gaan we massaal in de tegenaanval. Een goede reiniger en – als je geen last hebt van ontstekingen – een milde scrub om dode huidcellen te verwijderen, kunnen al helpen. Verder zijn producten op basis van vitamine A en zink de ideale partners in crime. Deze stoffen kalmeren, werken ontstekingsremmend of kunnen de talgproductie verminderen.

1. Typology,Purifying Moisturizer 4% Zinc PCA, 19,50 euro bij Typology

2. Laura Mercier, Purifying Micellar Water met vitamine A, 33 euro bij De Bijenkorf

3. Babor, Deep Cleansing Pads, 25 euro bij Babor

Blijf weg van chemische peeling

Chemische peelings en exfolianten als het buiten dertig graden is? Niet zo’n goed idee. Alphahydroxyzuren en betahydroxyzuren zoals glycolzuur, melkzuur en salicylzuur hebben tal van voordelen voor onze huid, maar ze maken de huid helaas ook gevoeliger voor de zon. Smeer dus een extra dikke laag zonnecrème voor je de deur uitgaat, of beter nog: laat ze voorlopig even links liggen.

Verzorg je kleur

Kan jij alleen maar dromen van een heerlijk frisse duik in het zwembad? Je bent niet alleen. De enige die daar anders over denkt, is onze haardos. Zwembadwater bevat namelijk koperoxiden; die gaan zich binden met de haarschacht en kunnen zo een groene schijn veroorzaken. Blondines zijn er het meest gevoelig voor, maar ook brunettes kunnen ermee te maken krijgen. Een shampoo die je kleur beschermt en opfrist, kan helpen. Of breng voor het zwemmen een haarolie aan: op die manier absorbeert je haar minder chloor.

1. Christophe Robin, Colour Shield Shampoo, 28 euro bij Senteurs d’Ailleurs

2 Redken, Color Extend Brownlights, 22,95 euro bij Zalando

3. Cîme, L’huile by Cîme, 24,50 euro bij cime-skincare.com