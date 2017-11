Bepaal welk dieet het beste bij je past, op basis van je lichaamstype SV

Heb je besloten dat het tijd is om een paar kilootjes weg te werken? Of wil je gewoon wat meer op je voeding letten? Dan heeft personal trainer Thomas Eastham de ultieme tip, want volgens hem moeten we vooral kijken naar onze eigen lichaamsbouw om te bepalen welke methode het beste voor je werkt.

Eastham maakt een onderverdeling in drie verschillende types: endomorf, ectomorf en mesomorf. Dé tip voor een succesvolle dieetpoging? Kijk in de spiegel en bepaal welk lichaamstype je bent. Het is niet zo dat de kilo's er plots als bij toverslag zullen afvliegen, het blijft belangrijk om regelmatig te bewegen en gezond te eten, wél is het zo dat ieder lichaamstype meer of minder baat heeft bij bepaalde voedingsmiddelen. Welke? Dat legt Eastham graag voor ons uit.

BrunoPress Karlie Kloss heeft een ectomorfe lichaamsbouw

Ectomorf

Ben je van nature erg fijn gebouwd? Wil jij eigenlijk liever wat aankomen dan afvallen of meer spiermassa kweken? Dan is de kans groot dat je tot de ectomorfe types behoort. Dat wil zeggen dat je een snel metabolisme hebt en van zichzelf al vrij mager bent, met weinig lichaamsvet en meestal ook erg weinig spiermassa. Vaak betekent dat dat je ook beter bent in duursporten.

Volgens Eastham neem je dan ook best meer koolhydraten op in je dieet, samen met een gemiddelde hoeveelheid proteïnen en gezonde vetten. "Als je het wil gaan afwegen, zou dat neerkomen op 55% koolhydraten, 25% proteïnen en 20% vetten," raadt Eastham aan.

Photonews Balletdanseres Misty Copeland is een mesomorf type

Mesomorf

Mensen met een mesomorfe lichaamsbouw, herken je aan hun atletisch gestel. Wanneer je een actieve levensstijl hebt, laat zich dat ook zien in een serieuze hoeveelheid spiermassa, met voornamelijk sterke onderarmen en dijen. Wie mesomorf is, heeft het geluk te kunnen eten wat ze willen, zonder dat je dat meteen in de spiegel ziet, op voorwaarde dat je wel regelmatig beweegt. Vaak zijn ze ook beter in explosieve sporten.

Qua voedingsplan hou je als mesomorf best een gevarieerd patroon aan, volgens Eastham. "Wie de harde cijfers wil: zo'n 40% koolhydraten, 30% proteïnen en 30% vetten, werken het best."

Photonews Kourtney Kardashian is een voorbeeld van een endomorf type

Endomorf

Een endomorf type herken je aan een iets breder postuur en zwaardere botten, met vaak een peervormig uiterlijk (smalle schouders en iets bredere heupen). Vaak is het ook iets moeilijker om gewicht en vetmassa te verliezen, al gaat spiermassa opbouwen wel erg makkelijk. Het metabolisme is een stuk trager, waardoor je sneller de neiging hebt om vet op te slaan.

"Vaak zijn deze types ook iets minder actief," aldus Eastham. "Daarom wordt vet vaker aangesproken als brandstof voor je lichaam. Je eet dan ook best zo'n 25% koolhydraten, 35% proteïnen en 40% vetten. Dat is uiteraard geen exacte wetenschap, als je gewoon in het achterhoofd houdt: meer vet en proteïnen, minder koolhydraten, komt het helemaal goed."