Bellenblazen en 6 andere trucs om sneller in slaap te vallen

16 juli 2018

Duurt het bij jou soms ook zo lang om in slaap te vallen? Dan kunnen deze trucjes toelaas bieden.

1. Opstaan

Wil je sneller in slaap vallen? Sta dan weer op. Ja, dat hoor je goed. Als je de slaap nog niet hebt gevat na 15 minuten, klim dan weer even uit bed en doe iets anders. Je kan wat relaxen in een andere ruimte (maar vermijd schermen en het bijhorende blauwe licht!), of je kan een activiteit doen waarbij je je hoofd en handen nodig hebt, zoals puzzelen. Het punt van opstaan als je niet kan slapen is dat alles in het leven een stimulerende waarde heeft. Zo herkent je lichaam bijvoorbeeld dat in bed liggen wil zeggen dat het tijd is om te slapen. Maar als je wakker ligt in je bed, dan wordt dit een plaats om je zorgen te maken, en niet meer om te slapen. Terug opstaan wanneer je niet kan slapen is misschien moeilijk, maar wel heel belangrijk.

2. Maak een to-dolijstje

Nadenken over alles wat je nog te wachten staat zorgt voor stress en houdt je hoofd bezig terwijl je het net moet proberen leeg te maken. Schrijf daarom je zorgen voorlopig weg op een to-dolijstje. Zo ben je zeker dat je morgen niets zal vergeten en kan je met een gerust gevoel weer naar bed.

3. Bellenblazen

Ja hoor, we hebben het over het soort bellenblazen dat je als kind deed. Als je een paar bellen blaast voor het slapengaan, dan zal je sneller in slaap vallen. Waarom? Het werkt als een ademhalingsoefening die je lichaam en geest doet ontspannen. Omdat het zo’n gekke activiteit is, helpt het ook om je gedachten te verzetten en als gevolg daarvan zal je minder piekeren in bed.

4. Weg met de klok

“Als ik nu in slaap val, dan kan ik nog 5 uur en 36 minuten slapen…” – klinkt dit je bekend in de oren? Dan heb je vast gemerkt dat berekenen hoe lang je nog zal kunnen slapen er net voor zorgt dat je minder slaapt. Je raakt er immers meer door gespannen. Doe jezelf dus een plezier en kijk niet meer op de klok eens je in bed ligt.

5. Neuriën

Zij die aan yoga doen, weten dat neuriën relaxerend werkt. Daarom kan het je ook helpen sneller in slaap te vallen.

Zet je neer in een comfortabele positie. Sluit je ogen, ontspan je schouders en los je kaak maar hou je mond gesloten. Adem zo diep mogelijk in door je neus en zorg ervoor dat het je buik is die uitzet en niet je borstkas. Adem dan rustig uit en probeer te neuriën gedurende de hele uitademing. Voel hoe het trilt in je borstkas en focus op deze trilling terwijl je 6 keer in en uit ademt.

Wanneer je klaar bent, blijf dan nog even rustig zitten, zeg tegen jezelf dat het nu tijd is om te slapen, en ga naar bed.

6. Drukpuntmassage

Acupressuur of drukpuntmassage is het uitoefenen van druk op bepaalde punten van je lichaam. Het drukken zal een effect hebben op je emoties, spanning en kan zorgen voor verlichting van pijn. Er zijn ook punten op je lichaam die verbonden zijn aan de slaap. Als je op deze punten drukt, zal dit je helpen sneller in slaap te vallen.

Zet je duim tussen je wenkbrauwen bovenaan je neus. Duw daar gedurende 20 seconden, laat dan weer los en herhaal 2 keer. Duw daarna op dezelfde manier op de plek tussen je dikke en tweede teen.

7. De 4-7-8 techniek

Voor sommigen helpt deze ademhalingstechniek om binnen de minuut in slaap te vallen. Het is dus zeker het proberen waard. Deze methode helpt je ontspannen door het zuurstofgehalte in je bloed te verhogen, je hartslag te verlagen en meer koolstofdioxide uit je longen los te laten.

De techniek gaat zo:

1. Plaats het puntje van je tong net achter je bovenste voortanden en hou het daar gedurende de hele oefening.

2. Adem helemaal uit door je mond.

3. Sluit je mond en adem in door je neus gedurende 4 seconden.

4. Hou je adem in voor 7 seconden.

5. Adem weer helemaal uit door je mond gedurende 8 seconden.

6. Dit is 1 adem. Herhaal dit nu nog 3 keer tot je de oefening 4 keer hebt doorlopen. Slaapwel.