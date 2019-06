Belgische ouders voelen zich schuldig als ze bezorgmaaltijd op tafel zetten LDC & VW

24 juni 2019

09u58 1 Fit & Gezond De meeste ouders vinden het belangrijk om ‘s avonds gezellig samen te eten met het hele gezin. En dat gebeurt het liefst met lekkere, verse en gezonde maaltijden. Dat blijkt uit een studie van maaltijdbezorgapp Uber Eats.

Veel ouders hebben het druk-druk-druk: ze hebben een drukke baan, een bruisend sociaal leven, voldoende quality time met hun kroost en daarbovenop willen ze elke avond een gezonde maaltijd op tafel zetten. Volgens een rondvraag van Uber Eats bij 1.139 mensen geeft de overgrote meerderheid (81%) de voorkeur aan een zelfbereid diner. 74% zegt minstens 5 à 6 keer per week zelfbereide maaltijden te eten. Voor 37% is dat zelfs elke dag.

Maar af en toe zit dat drukke leven in de weg en gaat het wel eens mis met dat voornemen om gezond te kokkerellen. Een bezorgmaaltijd is dan een gemakkelijke oplossing. Toch lijken ouders zich dan vaak schuldig te voelen: vrouwen (66%) hebben dit net iets vaker dan mannen (58%). De reden? Ze hebben het idee dat bezorgde maaltijden vaak ongezonder zijn dan wat ze zelf bereiden. 35% van alle vrouwen is niet helemaal overtuigd dat hun kinderen dan voldoende gezonde voedingsstoffen op hun bord krijgen. Mannen hebben iets meer vertrouwen: bij hen is dit 29%. In totaal zegt 49% dan ook dat ze vaker bezorgmaaltijden zouden bestellen als er meer gezonde opties zouden zijn.

Ook redactrice Valérie kent dat gevoel goed: “Van dat schuldgevoel ken ik jammer genoeg alles. Ik kom uit een gezin waar mijn moeder zo goed als elke dag een vers bereide maaltijd op tafel toverde. En ja, zij werkte ook fulltime. Dat dat bij mij niet elke dag lukt, voelt dus een beetje als falen. Om ervoor te zorgen dat mijn kinderen ( van 6 en 3 jaar) toch het grootste deel van de week een gezonde, huisbereide maaltijd voorgeschoteld krijgen zorg ik ervoor dat ik tijdens het weekend al boodschappen doe, zodat de gezonde ingrediënten alvast in huis zijn. Daarnaast bereid ik vaak op zondag al een gezonde maaltijd voor die we dan op maandag kunnen eten. Ons ultieme redmiddel? We eten met het gezin minstens één keer per week bij mijn ouders of schoonouders. Een verse maaltijd, gepaard met wat quality time met de familie? Win-win!”

Daarnaast zijn Belgische ouders bereid om alles uit de kast te halen om hun kinderen gezond te laten eten. Zo zegt 75% van alle jonge ouders slimme trucjes of hulpmiddelen in te zetten om de kroost groenten te laten eten. Veelgenoemde trucjes zijn bijvoorbeeld groenten verstoppen of pureren, een andere naam verzinnen of leuk bestek of servies gebruiken.