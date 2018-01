Belgische onderzoekster boekt vooruitgang in ontwikkeling van 'vrouwenviagra' TK

29 januari 2018

07u36

Bron: NB 0 Fit & Gezond Hoewel 40 procent van de vrouwen ooit last krijgt van een verlaagd libido, bestaat daar nog geen echte medicatie voor. Momenteel krijgen ze meestal testosteron toegediend, vaak met baardgroei of een verlaagde stem tot gevolg. Onderzoekster Julie Bakker van de universiteit van Luik meent nu echter een doorbraak te hebben in haar onderzoek naar een nieuw lustmedicijn voor vrouwen. Het hormoon kisspeptine zou de oplossing zijn.

Julie Bakker leidt in Luik haar eigen onderzoeksteam, dat zich vooral bezighoudt met de seksuele differentiatie van het brein. Concreet is de wetenschapster op zoek naar een medicijn dat lust opwekt bij vrouwen zonder de negatieve effecten van testosteron. "Ik wil een nieuwe therapie, zonder die bijwerkingen. Maar daarvoor moest ik eerst de oorzaak van het verlaagde libido vinden", vertelt ze in Het Nieuwsblad.

Ze denkt dat ze het antwoord gevonden heeft in kisspeptine, het hormoon dat bij vrouwen de eisprong op gang brengt. Ook mannen maken het overigens aan, maar dan in veel kleinere hoeveelheden. Uit Bakkers proeven blijkt nu dat de stof een dubbele werking heeft op het seksleven van de vrouwelijke muizen: ze reageren beter op mannelijke feromonen (en voelen zich dus meer aangetrokken tot potentiële partners) én gaan zelfs over tot seks. Zo nemen ze de ideale houding aan om het mannetje 'te ontvangen'. Muizen met een laag kisspeptine-niveau deden dit niet. "Eindelijk hebben we een basis voor de ontwikkeling van een nieuwe sekstherapie", aldus Bakker.

Testen op mensen

De onderzoekster juicht niet te vroeg - vrouwen zijn natuurlijk geen muizen - maar spreekt wel van een doorbraak. Ze kreeg nu ook toestemming om testen uit te voeren op mensen en kan dus verder met haar onderzoek. Ze is daarvoor zoek naar vrouwen met een laag libido. "Niet alleen vrouwen in de menopauze, maar ook graag twintigers en dertigers met een lage seksdrive", klinkt het.

De proefpersonen zullen injecties met kisspeptine krijgen, waarna Bakker het effect ervan zal nagaan aan de hand van een MRI-scan. Ze heeft er alle vertrouwen in dat haar therapie zal aanslaan, maar waarschuwt wel dat het resultaat maar tijdelijk zal zijn. "Om het libido te doen stijgen zullen er regelmatig injecties nodig zijn."