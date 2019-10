Belg zal gemiddeld 2,3 jaar minder lang leven door stijgend aantal mensen met overgewicht Nele Annemans

11 oktober 2019

13u47

Bron: Daily Mail, De Morgen 11 Fit & Gezond Obesitas is al langer een wereldwijde epidemie, maar een recente studie onthult nu ook hoeveel invloed de welvaartsziekte heeft op onze levensverwachting. En die cijfers zijn verontrustend. Zo zal de Belg binnen 30 jaar gemiddeld 2,3 jaar minder lang leven als gevolg van het stijgende aantal sterftegevallen door obesitas.

In de komende 30 jaar zullen 90 miljoen mensen het leven laten door obesitas. Dat voorspelt de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, wat een samenwerkingsverband is van 36 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren.

Ze onthulde ook dat meer dan de helft van de bevolking in 34 landen waar ze actief is te zwaar is, en dat bijna 1 op de 4 lijdt aan obesitas. Het gemiddelde percentage van volwassenen die lijden aan obesitas is in de OESO-landen gestegen van 21% in 2010 naar 24% in 2016. Twee weken geleden raakte ook nog bekend dat 49,3 procent van de volwassen Belgen met overgewicht (een BMI hoger dan 25) kampte in 2018, terwijl bij 15,9% obesitas werd vastgesteld (een BMI boven de 30). In 1997, toen de eerste gezondheidsenquête werd afgenomen, waren die percentages respectievelijk nog 41,3 en 10,8%.

Dat overgewicht ernstige gevolgen kan hebben voor je gezondheid staat buiten kijf. Zo zijn overgewicht en obesitas gelinkt aan een verhoogd risico op diabetes type 2, hart- en vaatziektes of bepaalde kankers.

Maar de nieuwe studie onderzocht ook wat de invloed van overgewicht is op de gemiddelde levensverwachting van mensen. Wat bleek? De Belg zal binnen 30 jaar gemiddeld 2,3 jaar minder lang leven als gevolg van het stijgende aantal sterftegevallen door obesitas. Al zijn we daarmee wel de primus van de klas. De levensverwachting van de andere OESO-landen daalt immers nog meer. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, zullen Amerikanen binnen 30 jaar gemiddeld bijna 4 jaar minder lang leven ten gevolge van de obesitasepidemie. Mexico scoort het slechts, waarbij de gemiddelde levensverwachting daalt met 4,2%.

Dikmakende omgeving

Die cijfers zouden mensen eigenlijk moeten motiveren om gezonder te leven, maar uit de studies blijkt dat er net meer en meer mensen lijden aan overgewicht en obesitas. We slagen er dus maar niet in om het tij te keren en dat komt volgens Loes Neven van het Vlaams Instituut Gezond Leven omdat we dag in dag uit om de oren worden geslagen met voeding. “Zeker in westerse landen leven we in een obesogene of dikmakende omgeving. Onderweg, in de supermarkt, op het bureau, altijd ligt er wel een snack ons te verleiden.”

Het Vlaams Instituut Gezond Leven pleit al langer voor een ‘gezondheidstaks’, waarbij een gamma aan ongezonde voeding zoals vetrijke snacks, snoep en suikerhoudende dranken worden belast. “Een mogelijke piste is dat je met de opbrengsten gezonde voeding goedkoper maakt, eventueel gericht op kwetsbare groepen”, zegt Neven. Gezond is namelijk vaak ook duur.

In andere landen vallen er nog goede voorbeelden te sprokkelen: van waarschuwingssymbolen in Chili – “de strengere versie van de bij ons gecontesteerde Nutri-Score” – tot gratis warme (en gezonde) maaltijden voor Finse schoolkinderen.