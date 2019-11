Belg weet niet wat gezond is: Test-Aankoop pleit voor Europese verplichting van Nutri-Score

Fit & Gezond 81% van de Belgen vindt dat hij gezond eet. Nochtans weten we vaak niet hoe dat dan precies moet en vinden we in de supermarkt ook de juiste producten niet. Test-Aankoop pleit voor een Europese verplichting van de Nutri- Score. Al zijn critici niet te vinden voor het huidige systeem.

'Eet je gezond?' 81% van de Belgen vindt van wel. 'Wat moet je dan eten om in vorm te blijven?' Op die vraag moeten heel wat mensen het antwoord schuldig blijven, zo blijkt uit onderzoek van consumentenorganisatie Test-Aankoop. Die onwetendheid vertaalt zich in de cijfers: de helft van onze landgenoten heeft overgewicht, 16% is zelfs obees.

Een tekort aan motivatie, tijdsgebrek: de redenen om niet voor gezond te kiezen, zijn legio. Maar zelfs wie wel evenwichtig wil koken, lukt het vaak niet. Het loopt vaak al mis in de winkel: 13% vindt de juiste producten niet. Hoeft ook niet te verwonderen, merkt de consumentenorganisatie op. Het is in de supermarkt tegenwoordig vaak moeilijk de bomen nog door het bos te zien. "Er zijn tal van misleidende vermeldingen op verpakkingen", klinkt het. "Verpakkingen die 'zonder toegevoegde suikers' vermelden, kunnen nog altijd dextrose of maltose bevatten. En ontbijtgranen die te zoet zijn, worden niet gezonder omdat er 'rijk aan vezels' op het pak staat - ook al zijn consumenten geneigd om dat te geloven."

Orde op zaken

Tijd om orde op zaken te stellen, vindt Test-Aankoop, dat pleit voor een eenduidig, uniform systeem. De consumentenorganisatie start een petitie voor het Europees verplicht maken van de Nutri-Score. "Die laat consumenten toe om producten binnen dezelfde categorie te vergelijken", zegt Simon November van Test-Aankoop. "De score houdt rekening met vezels, eiwitten, suiker, zout, vetten en calorieën. In één oogopslag kan je kiezen voor de meest gezonde producten."

Op de Nutri-Score kwam bij de invoering door minister Maggie De Block in 2018 nochtans heel wat kritiek. Ook Frédéric Leroy, voedingsbiotechnoloog (VUB), is scherp voor het systeem. "Iets zo complex als voeding kan je onmogelijk reduceren tot een score gebaseerd op een paar criteria. Het leidde al tot compleet absurde situaties en bizarre conclusies. Diepvriesfrietjes krijgen een A en ook ontbijtgranen, Cola Zero en loempia's komen er goed uit omdat ze bijvoorbeeld weinig vetten en suikers bevatten en er niet naar bereidingswijze wordt gekeken. Sommige producten scoren dan weer laag terwijl ze op ons bord net waardevol zijn. Gerookte zalm krijgt een D omdat het zout en vet bevat."

Kleurtjes schuiven

"Wat mij vooral stoort, is dat grote bedrijven hun Nutri-Score makkelijk naar hun hand kunnen zetten", zegt professor Leroy. "Door bij junkfood een vetvervanger of een goedkope vezel te gooien, kunnen ze via engineering met de kleurtjes gaan schuiven terwijl het product intrinsiek ongezond blijft. Traditionele voedingswaren zoals zalm, Iberico-ham of Roquefort-kaas kunnen dat niet. Dan is NOVA, een Braziliaans systeem, beter. Het is gebaseerd op de bewerkingsgraad. Voedingswaren in categorie één zijn onbewerkt, categorie twee kreeg hulpstoffen als olie en dergelijke. Drie is bewerkt voedsel (gedroogd of gefermenteerd bijvoorbeeld) en dus niet per se slecht en vier zijn producten die ultrabewerkt zijn. Het blijven vakjes, maar de 'fixing' door er één iets aan toe te voegen of weg te laten valt wel weg."

Test-Aankoop beseft dat de Nutri-Score nog in volle evolutie is. Maar het is volgens hen nog altijd het meest duidelijke van het moment. "We moeten ergens beginnen. Vandaag zitten we met een wildgroei aan systemen en claims. Zolang de Nutri-Score niet verplicht is, kunnen bedrijven het systeem gebruiken waar zij het best in scoren. We mogen de gezondheid van de consument niet overlaten aan voedingslobby."

De ene Nutri-Score is de andere niet

Experts stellen dat producenten zelfs ongezonde producten een goeie Nutri-Score kunnen geven door één

ingrediënt weg

te laten of

toe te voegen.

Waarom is de Belg weinig met gezonde voeding bezig?

52% mist de motivatie

43% heeft er geen tijd voor

40% vindt het te duur

14% weet niet goed wat te doen

13% vindt de juiste producten niet in de winkel

Waar let de Belg op?

33% eet volkoren

28% vermijdt toegevoegde suikers

24% vermindert verbruik van vetten

24% eet vezelrijk

23% let op de vitamines