Belg is sportiever dan de gemiddelde Europeaan mvdb

15 augustus 2018

17u28

Bron: Belga 1 Fit & Gezond Bijna de helft (46 procent) van de Europeanen doet nooit aan sport. Bij de Belgen is dat 29 pct. Dat blijkt uit de recentste Eurobarometer over sport en fysieke activiteit van de Europese Commissie.

Bij de Europeanen doet 40 procent minstens één keer per week aan sport. Bij de Belgen is dat 49 procent. Andere fysieke activiteiten (de fiets nemen, in de tuin werken, dansen...) doet 50 procent van de Belgen minstens één keer per week. Bij de Europeanen is dat 44 procent.



Twaalf procent van de Europeanen brengt meer dan 8,5 uur per dag zittend door. De Belgen scoren daar zelfs nog iets slechter (15 procent). Evenveel Belgen zitten maximaal 2,5 uur per dag, tegenover 16 procent bij de Europeanen.



Hoewel het belang van voldoende fysieke activiteit al jaren benadrukt wordt, blijft het aantal Europeanen dat nooit sport, alarmerend hoog. Hun aandeel blijft bovendien stijgen, van 39 procent in 2009 naar 42 procent in 2013 tot 46 procent in 2017. De studie werd uitgevoerd tussen 2 en 11 december 2017. Iets meer dan 28.000 Europeanen namen deel.

