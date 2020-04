Bekende Vlamingen geven het goede voorbeeld: zo hou je het volgens experten vol om thuis te sporten

Sporten is een activiteit geworden die we thuis of in onze hele nabije omgeving beoefenen. Bij gebrek aan toestellen zoals in de fitnesszaal, moeten we ons behelpen met YouTube-coaches en gewichten uit de voorraadkast. Bekende medemensen tonen hoe zij thuis sporten. Twee motivatie-experten leren ons vol te houden, zo zonder specifiek doel om naartoe te trainen.

Zanger Jo Vally (61): “Drie kilo afgevallen dankzij trilplaat”

“Omdat ik vond dat mijn jasjes wat begonnen te spannen, ben ik in volle coronacrisis op mijn eten beginnen letten. Elke dag sta ik tijdens het tv-kijken tien minuten op mijn trilplaat. De handleiding moet je wel goed lezen. Zo mag je een powerplate niét gebruiken met blote voeten! De eerste keren trillen weet je niet wat je overkomt. Het voelt alsof je benen vol mieren kruipen. Na enkele minuten voel je het bloed door je aderen stromen. Alsof ze naalden in je lichaam prikken.”

“Fietsen is een andere uitlaatklep. Haast elke dag spring ik in het zadel. Je moet daar tijd voor maken, luidt het gezegde. Maar gelegenheid genoeg om een frisse neus te halen. Het mooie weer zorgt ervoor dat je al trappend even alle miserie vergeet. Ik fiets in m’n eentje. En ik rijd hard genoeg om niet met corona besmet te raken als ik tegenliggers passeer.” (lacht)

Contact met de natuur vind ik ideaal om mijn hoofd leeg te maken Jo Vally

“Door de trilplaat en door zoet links te laten liggen ben ik al drie kilo afgevallen. Ik ben een snoeper. Een doos witte pralines maak ik in een half uur soldaat. Maar met Pasen heb ik zelfs géén chocolade gegeten.”

“Wat ik ook veel doe, is het gras maaien. Ik heb thuis een tuin, maar ook één aan mijn kantoor. Gelukkig heb ik groene vingers. Contact met de natuur vind ik ideaal om mijn hoofd leeg te maken. Van al dat mijmeren en nadenken doet een mens ook inspiratie op. Met ‘De liefde woont in mij’ heb ik nu ook mijn eigen coronalied, geschreven door een fan. Iedereen vraagt me waar het te koop is, maar het is alleen gratis te downloaden.”

“Hout vasthouden, maar tot nog toe heb ik nog geen luchtwegklachten gehad. Voor het eerst in mijn leven heb ik nu wel last van hooikoorts. Hopelijk is die nasale stem weg zodra ik weer moet gaan optreden.”

Politica (sp.a) Meryame Kitir (40): “Sorry, buren, voor het gehijg”

“Drie keer per week probeer ik mezelf ertoe te dwingen om te bewegen. Ik heb geëxperimenteerd met crossfit. Ik zei tegen mijn coach John — nee, niet John Crombez — dat ik fitter wilde worden.Thuis werk ik mezelf nu in het zweet met buikspieroefeningen en touwtjespringen. Het kost amper tijd én het kost geen geld, alleen bakken energie. Touwtjespringen doe ik op mijn terras. Maar omdat ik boven een supermarkt woon, zie ik mensen vaak verrast kijken omdat ze iemand horen puffen en hijgen. Maar, lieve mensen van Genk, vóór jullie rare dingen denken: dat ben ík dus die aan het sporten is.” (lacht)

“Door al dat telewerken ben ik nog niet één keer te laat geweest op een vergadering. Doordat er nauwelijks nog files zijn, voelt sporten al na enkele seconden ontspannend. Vroeger moest je een werkdag geleidelijk van je schouders laten glijden. Nu lukt onthaasten sneller. In de natuur ben ik na vijf minuten al zen. Ik heb soms het idee dat ik op een onbewoond eiland leef.”

“Vorig jaar ben ik de strijd met de weegschaal aangegaan. Na de verkiezingen was ik twaalf kilo bijgekomen. En ik voelde me nog te jong om het te laten hangen. Ik heb geen kinderen op de wereld gezet, dus ik heb géén excuus om me te laten gaan. Het ideale gewicht bereik je volgens mijn diëtiste door een weinig (20%) te bewegen en veel (80%) op je eten te letten. Snoepen deed ik amper, maar sinds de coronacrisis dus wél. Zo heb ik mijn liefde voor éclairs herontdekt.”

Thuis-actrice Tine Priem (31): “Sport nodig om me mentaal fit te voelen”

“Ik sport graag, maar op een of andere manier kon ik mezelf nooit motiveren om thuis te sporten. Tot nu. De eerste weken van de quarantaine ging ik elke dag wandelen, maar daar kan ik niet voldoende energie in kwijt. Een vriendin tipte me een online zumbales. Dat wilde ik wel proberen. Door op YouTube te surfen, kwam ik uit bij kickbox work-outs: een combinatie van kracht- en cardiotraining. Dat is wat ik nodig had. Iemand die met me meedoet en peptalk geeft. Nu doe ik het elke ochtend en als ik zin heb ’s avonds nog eens.”

Je moet jezelf ook af en toe eens kunnen verwennen met een Aperol of Ben & Jerry’s Tine Priem

“Voor mij is lichaamsbeweging essentieel om me ook mentaal fit te voelen. Als het mooi weer is, trek ik met mijn vriend de natuur in. Fietsen is ideaal om je hoofd leeg te maken. En je verbrandt er calorieën mee.”

“Ik kook altijd vers en gezond, maar sinds de coronacrisis betrap ik mezelf erop dat ik soms hunker naar zoet. Het hangt ook een beetje van mijn hormonenbalans af, merk ik. Hoe langer de lockdown duurt, hoe beter ik mezelf onder controle heb. Al moet je jezelf ook af en toe eens kunnen verwennen met een Aperol of Ben & Jerry’s.”

“Ik denk dat iedereen beseft hoe belangrijk het is om binnen te blijven. En dan moet je op een of andere manier wel creatief omgaan met tijd. Familie en vrienden niet kunnen zien, is hard. In deze bange tijden besef je goed wat écht belangrijk is, en ga je over sommige dingen anders denken. Het eerste dat ik ga doen na de coronacrisis is mijn ouders en grootouders bezoeken. Of misschien blijf ik wel in mijn kot en nodig ik iedereen hier uit voor een diner.”

Ex-voetballer en personal trainer Bjorn De Wilde (40): “Bijna nergens zijn nog halters te koop”

“Coronacrisis of niet, ik merk dat mensen alsmaar vaker bewegen. Niet in de sportschool, want die is dicht, maar in hun ‘kot’ of in de natuur. Plots heeft iedereen wandelen, lopen en fietsen herontdekt. Op mijn YouTube-kanaal ‘Fit by Bjorn De Wilde’ deel ik work-outs om thuis zelf aan de slag te gaan. Mama’s die fit willen zijn, kunnen terecht op ‘Fit Mom Eve’. Daar deelt Eveline (Hoste, nvdr.) fitnessoefeningen.”

“Voor spierbundels en bodybuilders is het aftellen naar het moment dat de fitnesscentra weer open gaan. De diehards zullen wel wat halters op de kop hebben getikt. Want qua gewichten is alles verkocht wat er te hamsteren viel.”

“Je kunt ook creatief zijn. En bijvoorbeeld trainen met je eigen lichaamsgewicht. Of je gebruikt voor krachttraining flessen water of emmers zand. Je hebt thuis gegarandeerd een eigen homegym zónder dat je het beseft. Zelfs met een stoel kan je een full body work-out doen. Maar ook brikken melk of flessen cola opheffen zijn prima om je spieren te versterken.”

“Ik gebruik een tractorband om fit te blijven. Je kunt hem flippen of er een touw aan vastbinden en hem achter je aan slepen. Inventief zijn loont. De zomerreis naar een strand is misschien wel ‘geannuleerd’, maar een summer body behoort nog tot de mogelijkheden.”

Bjorn tipt ons nog een goede squatoefening: “Ga door je knieën zo diep je kunt, kom weer recht, span dan je bilspieren op en zak weer door je knieën. Span altijd je buikspieren op. Doe dat 15 keer.”

Presentator Gilles Van Bouwel (32): “In je kot sporten vergt meer discipline”

“Doordat we in ons kot moeten blijven is het verleidelijker om te bankhangen en te netflixen dan om te sporten. Maar in die val wil ik niet trappen. In niet-coronatijden sport ik tot tien uur per week, verdeeld over vier keer fitness en vier keer padel.”

In de gym is de verleiding minder groot om er al na enkele minuten de brui aan te geven Gilles Van Bouwel

“Om de quarantainekilo’s voor te zijn, doe ik toch nog een minimum aan sport. Ik heb het geluk dat ik vlak tegenover het Antwerpse Stadspark woon. Om te wandelen en te fietsen moet ik maar de straat oversteken. En ik haat het, maar ik verplicht mezelf om af en toe te lopen. Een mondmasker draag ik niet. Ik zweet fel en adem hard. Ik val ter plekke dood mocht ik tijdens het lopen een mondmasker opzetten. In mijn ‘kot’ doe ik een halfuur per dag oefeningen. Zo kom ik toch aan vijf uur lichaamsbeweging per week.”

“Multitasken is niet mijn sterkste kant, dus ik probeer me te focussen. Ik heb een ‘pool’ van zo’n 40 oefeningen die ik makkelijk binnenskamers kan doen. Thuis sporten vergt wel meer discipline. In de gym is de verleiding minder groot om er al na enkele minuten de brui aan te geven.”

“Ik hoop dat deze epidemie snel voorbij is, zodat ik weer in groep kan sporten. Ik ben dan wel geen kilo’s bijgekomen, maar ik heb wel spiermassa verloren… En aan dat zomerlichaam van 2021 moet je nú werken!”

Ex-tennisster en performance coach Sabine Appelmans (48): “Ik kickstart mijn dag met de cobrapose”

“Ik denk dat het van mijn kindertijd geleden is dat ik nog zo vaak thuisgeweest ben. Want als tennisspeelster sliep ik meer op hotel dan in mijn eigen bed. Ik geniet ervan om eens wat anders te zien dan mijn vier muren. Zo ga ik vaker wandelen en ook mijn koersfiets heb ik weer van stal gehaald. Vóór het coronavirus uitbrak, speelde ik drie keer per week padel. Dat speel ik nu in afgeslankte vorm in de tuin.”

“De afgelopen weken heb ik elke dag 10 minuten yoga gedaan. Het maakt deel uit van mijn ochtendroutine. De combinatie van ademhalings-, dankbaarheids- en meditatie-oefeningen is ideaal om de dag goed te beginnen. Elke dag even sporten heeft meer effect dan je ééns per week heel uitgebreid in het zweet werken.”

“Sinds kort geef ik ook online sporttraining voor WW, de vroegere Weight Watchers. Zelf heb ik nog géén last van extra quarantainekilo’s. Doordat er in mijn leven meer regelmaat zit, eet ik op vaste tijdstappen. En ook niét op restaurant. Maar ik hoor van veel vrienden dat ze uit verveling beginnen te snoepen.”

“Ik zie toch positieve dingen aan deze hele coronatoestand. Ik omarm de traagheid en ook de manier waarop we meer voor onszelf en dierbaren zorgen. Bang om het virus op te lopen ben ik niet. Ik ben alert, maar laat de angst niet regeren. Want stress is niet goed voor je immuunsysteem.”

Sportjournalist Maarten Vangramberen (41): “Voor het onbijt heb ik al 10 kilometer gelopen”

“Voor wie teamsporten beoefent, is de corona-epidemie een streep door de rekening. Maar ik loop, fiets en mountainbike. Dat kan je perfect in de buurt van je ‘kot’ doen. Ik sta op om halfzeven. Mijn loopkleren, inclusief kousen en sportonderbroek, liggen dan al klaar. Tegen dat de kinderen wakker zijn, heb ik al 10 kilometer achter de kiezen en kunnen we samen ontbijten.”

We wandelen met het gezin ook weleens naar een ijs­salon in de buurt, maar last van coronakilo’s heb ik niet Maarten Vangramberen

“Nadat ze wat huiswerk gemaakt hebben, ga ik opnieuw lopen, als ik niet naar de Journaalstudio moet, maar dan mét Juliet (9) en Felix (11). Als master lichamelijke opvoeding vind ik dat scholen sport standaard zouden moeten opnemen in hun middagpauze of ’s morgens voor de lessen beginnen. Omdat ze beter onthouden, zouden leerlingen die meer bewegen dus minder lang naar school moeten gaan.”

“We wandelen met het gezin ook weleens naar een ijs­salon in de buurt, maar last van coronakilo’s heb ik niet. Ik lust, zeker met mooi weer, weleens een aperitief, of meer dan één ook, maar overdrijven doe ik niet. Sporten is géén excuus om plots alles te eten of te drinken.”

“’s Morgens draag ik soms nog een muts en handschoenen. Want regen of sneeuw: niets houdt mij ín mijn kot. Ik heb een loopband en een koersfiets op rollen. Maar die gebruik ik geen vijf keer per jaar. Zelfs als het vriest dat het kraakt, sport ik buiten. Bij zweten in open lucht voél je tenminste dat je leeft!”

Tips van twee experts om het vol te houden:

Coronatijden doen ons meer dan ooit beseffen dat regelmatig bewegen en sporten belangrijk zijn om onze immuniteit te versterken. Anderzijds maken de omstandigheden het niet altijd makkelijk om gemotiveerd te blijven.

Mental & performance coach Jeroen Keymolen (42) geeft tips om de moraal hoog te houden:

Stel doelen

Algemeen geldt dat een sterke motivatie verbonden is aan een aantrekkelijk doel. Het is dus in de eerste plaats zaak om je doel aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Daarbij is het aangewezen om voor variatie te zorgen in de manier waarop je naar je doel toewerkt.

Je bent nooit alleen

Sport jij voor het sociale aspect? Neem dan deel aan groepslessen via Zoom of organiseer ze zelf. Wissel foto’s, doelen en complimentjes uit met je vrienden via sociale media. Spreek af om hetzelfde parcours te lopen of te fietsen en moedig elkaar onderweg aan met geschreven boodschappen op de weg. Betrek het hele gezin in de sportactiviteit.

Denk out of the box

Was je aan het trainen voor een welbepaald doel zoals de Ten Miles of de Ronde Van Vlaanderen? Houd dan dat doel en je trainingsschema aan: spreek met jezelf en je omgeving af dat je die afstand nog steeds zal afleggen op de dag van het event, zij het op een parcours in je eigen omgeving.

Challenge jezelf

Sport je omwille van competitie met anderen? Race dan online op een platform zoals Zwift of ga een Vdot-challenge aan — een virtuele wedstrijd waarbij iedereen zijn tijd registreert op een vastgelegde afstand, maar op andere locaties. Daag elkaar uit met krachtdoelen of technische kunstjes die je filmt en deelt. Of focus op competitie met jezelf ten opzichte van vorige prestaties.

Personal trainer Karin Iijima (32) van Move For Health geeft vier motivatietips:

Organiseer je eigen wedstrijd

Als je had getraind voor bijvoorbeeld de Antwerp Ten Miles, waarom zou je geen eigen parcours van 16 kilometer uitstippelen in jouw eigen omgeving? Dit natuurlijk met respect voor de social distancing. Pik een datum waarop jij jouw wedstrijd gaat lopen. Stel daarna een nieuw doel op waarvoor je kunt gaan trainen. Daag jezelf uit!

Vermijd coronakilo’s

Aangezien we nu allemaal in ons kot moeten blijven, bewegen we minder, snoepen we meer en zijn we geneigd om meer alcohol te drinken. Misschien heb je ook al extra kilo’s opgemerkt op je weegschaal? Houd je gewicht stabiel door je sport- en beweegroutine aan te houden.

Mentaal gezond

Door te sporten krijg je meer zelfvertrouwen en verbetert je focus. Het is ook bewezen dat bewegen je stressniveau verlaagt. Met jouw favoriete muziek erbij wordt het sporten des te leuker! In een goed tempo wandelen behoort daar zeker bij.

Boost je immuunsysteem

In deze periode is het uitermate belangrijk dat je immuunsysteem sterk blijft. Daarom is het belangrijk om je sportroutine aan te houden, maar doe dit met een matige intensiteit. Trainen met een hoge intensiteit verzwakt je immuunsysteem. Ook voor mensen die weinig bewegen is het een goede periode om beweegdoelen voorop te stellen.

