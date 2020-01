Bekende beautyvlogger Mascha Feoktistova verwacht eerste kindje Showredactie LDC

05 januari 2020

11u32

De bekende Nederlandse YouTube-ster Mascha Feoktistova (33) en haar vriend Gregor van Vlierden verwachten deze zomer hun eerste kindje. Een leuk, maar ook opvallend nieuwtje. De vlogger heeft immers nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze PCOS heeft, een hormonale afwijking waardoor zwanger worden vaak lastiger is.

Doet de naam Mascha Feoktistova geen belletje rinkelen? Geen nood: ze is vooral bekend in het beautywereldje. Ze begon in 2007 met de blog Beautygloss, waarop ze artikelen en video’s plaatste waarin te zien was hoe ze zich opmaakte, hoe ze haar haar krulde, en welke beautyproducten ze gebruikte. Een paar jaar later was zij één van de eersten in Nederland die een kijkje in haar leven gaf door middel van dagelijkse realityvlogs. Inmiddels telt haar kanaal Beautygloss ruim 630.000 abonnees, op Vloggloss kijken iedere dag bijna 300.000 fans met haar mee.

PCOS

Het is dan ook geen verrassing dat ze via sociale media het heuglijke nieuws bekendmaakte: Mascha en haar vriend zijn in blijde verwachting. Het koppel is uitgerekend voor deze zomer. Toch ook een beetje verrassend, want de Nederlandse is in haar vlogs altijd open geweest over het feit dat ze het polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) heeft.

Dat is een verzamelnaam voor een groep stoornissen die de eierstokken aanzetten tot overproductie van mannelijke hormonen. De eierstokken zetten daardoor uit en binnenin vormen zich veel kleine cystes, die een normale eisprong verhinderen. Bijgevolg is PCOS een van de belangrijkste hormonale oorzaken van verminderde vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid.

Maar liefst 5 tot 10% van alle vrouwen zouden er last van hebben. Best veel, en toch is de aandoening niet zo bekend. Dat komt onder meer omdat PCOS zich op verschillende manieren kan uiten. Mogelijke symptomen zijn bijvoorbeeld onregelmatige mensturaties, een vette huid, acne, overmatige haargroei en verdund hoofdhaar. 4 op de 10 vrouwen met PCOS hebben ook overgewicht of obesitas.

Een oplossing bestaat er nog niet, maar de symptomen en gezondheidsrisico’s kunnen wel worden beperkt. Vaak bestaat de behandeling eenvoudigweg uit het voorschrijven van de anticonceptiepil.