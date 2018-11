Begint jouw maag ook al om 11 uur te knorren? Hier ontdek je waarom én: wat je eraan kan doen Nele Annemans

22 november 2018

11u00

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Welke dag van de week het ook is, om klokslag 11 uur beginnen de maagjes hier op de redactie steevast te grommen. Heb jij ook nog voor de middag al zin in je lunch? Wij zochten voor je uit hoe dat komt en vooral: wat je eraan doet!

Het is waarschijnlijk geen verrassing dat je door je ontbijt over te slaan razende honger hebt nog voor middag, maar ook een verkeerd ontbijt zorgt er weleens voor dat je buik vroeger dan normaal begint te knorren. Kies daarom altijd voor een ontbijt met veel vezels en een beetje eiwitten zoals wat havermout met een handjevol noten. Die combinatie bezorgt je voor uren een voldaan gevoel.

Kies je wel altijd voor een vullend ontbijt, maar hunker je toch al in de voormiddag naar je lunch? Dan denk je misschien gewoon dat je honger hebt. Velen onder ons zijn immers door de dag heen voortdurend bezig met eten (denk maar aan die perfecte foodfoto’s op Instagram). Dat knoeit met je lichaam en geest waardoor die dénken dat je voedsel nodig hebt. Ook je lunch meenemen naar het werk kan dat effect hebben. Als er maar op een armlengte van jou eten ligt, kan je namelijk vaak onbewust je hongergevoel aanwakkeren.

Probeer daarom voordat je iets in je mond stopt na te gaan of je wel degelijk honger hebt. Focus je daarbij op je lichaam. Stel jezelf de vraag of je echt nood hebt aan een grote maaltijd of eerder aan een kleine snack. Zodra je leert om je eten meer af te stemmen op je lichaam, zal je ook te weten komen wanneer je echt honger hebt. Is dat al om 11 uur? Dan is dat ook zo.

Soms kan het ook zijn dat je misschien meer zin hebt om gewoon op iets te knabbelen, en dat is oké. Probeer gewoon om altijd enkele gezonde snacks zoals wat komkommerschijfjes, snoeptomaatjes of wat noten bij de hand te houden. Reageert je lichaam beter op meerdere kleinere maaltijden per dag? Kies dan bijvoorbeeld voor een groene salade met kip als lunch en een Griekse yoghurt met wat noten en een appel met pindakaas als tussendoortjes tijdens de namiddag. Die geven je voldoende energie om het vol te houden tot het avondmaal.

Bron: goedgevoel.be

Lees ook:

Waarom je meer honger hebt als je moe bent

Waarom we humeurig worden als we honger hebben

Krimpt je maag echt als je minder eet?