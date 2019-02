Beginnende sporters lopen sneller dankzij deze dure schoenen Liesbeth De Corte

17 februari 2019

09u45

Bron: Science Daily 0 Fit & Gezond Twee jaar geleden bracht Nike schoenen op de markt waarmee atleten een tikje sneller zouden kunnen lopen. Maar klopt dat wel? Enkele wetenschappers namen het onder de loep.

De Zoom Vaporfly. Dat is de naam van de zogezegde superschoen van sportmerk Nike. Dat model heeft een uitzonderlijke lichte middenzool, die meer energie teruggeeft dan een gewone zool. Bovendien is de schoen uitgerust met een licht gebogen plaat van koolstofvezel. Die plaat geeft de loper bij wijze van spreken een extra duwtje naar voren doordat er bij elke pas meer kracht terugkomt dan bij ander materiaal.

Dankzij die voordelen zou de schoen je loopprestatie met 4% verbeteren. Althans, dat claimt Nike. Maar al jaren wordt er met scepsis op die bewering gereageerd. Ook volgens wetenschappers van de Universiteit van Colorado te Boulder klopt het rekensommetje van het sportmerk niet volledig. Om het zaakje volledig uit te pluizen, bekeken de onderzoekers enkele prestaties op loopbanden.

Ze kwamen tot de conclusie dat de Zoom Vaporfly je snelheid en loopprestatie inderdaad verbetert, maar het zit effect ingewikkeld in elkaar. Hun voornaamste ontdekking: je kan de ‘one size fits all’-regel niet toepassen. De ‘superschoen’ heeft namelijk een ander effect op beginnende lopers dan op getrainde atleten.

Volgens de wetenschappers profiteert een alledaagse hardloper - zoals jij en ik - er nog het meest van. Dankzij het vernieuwende model van Nike zou de prestatie met 1,17% verbeteren. Stel dat iemand normaal gezien 4 uur en 30 minuten nodig heeft om een marathon uit te lopen, dan zal die - dankzij de schoenen - de finishlijn 3 minuten en enkele seconden sneller halen. Bij echt getrainde atleten gaat het om een voordeel van 0,67%, ofwel minder dan een minuutje tijdens een marathon.