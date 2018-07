Beginnen met yoga? Hier heb je 9 goede redenen Goed Gevoel Yoga

16 juli 2018

11u30

Bron: Goed Gevoel 3 Fit & Gezond Een sterke geest in een gezond lichaam, wie wil dat nu niet? Start vandaag nog met yoga en ervaar de vele voordelen die deze activiteit te bieden heeft. Versterk je lichaam dankzij de vele lichaamshoudingen en focus gelijktijdig op je ademhaling om stress te reduceren. Ontdek hier wat yoga voor jou kan betekenen.

Yoga vergroot je flexibiliteit

Het bekendste voordeel van yoga is dat je flexibiliteit opmerkelijk vergroot. De eerste lessen zal je misschien maar moeilijk met je vingers tot aan je tenen raken. Geen paniek, je bent zeker niet de enige. Gewoon elke week opnieuw naar de les gaan en wie weet zit jij na een jaartje yoga samen met je dochter in spreidstand voor de televisie.

Yoga versterkt je uithoudingsvermogen

De snel achtereenvolgende, repetitieve houdingen of het aanhouden van poses zorgen ervoor dat je hartslag verhoogt. Het zijn korte cardio-oefeningen die je uithoudingsvermogen versterken.

Yoga bevordert je bloeddoorstroming

Houd je benen in de lucht bij een kaarshouding of draai jouw torso bij een gedraaide stoel. Elke houding heeft haar eigen positieve effect op jouw bloeddoorstroming.

Yoga verbetert je lichaamshouding

De vele poses bij yoga maken je bewuster van je lichaam. Dat bewustzijn zorgt ervoor dat je jouw lichaamshouding sneller corrigeert als je verkrampt of ineengezakt zit.

Tip: Schrijf je hier in voor de Goed Gevoel Yoga Deluxe editie op 20 juli in de Q-Beach House te Oostende.

Yoga helpt je detoxen

Sommige poses in yoga zien er erg pijnlijk uit, maar schijn bedriegt. De gedraaide houdingen die je aanneemt masseren je organen die op hun beurt opgehoopte afvalstoffen afscheiden. Een gratis detox tijdens je yogaoefeningen. Beter kan je niet hebben.

Yoga verlaagt je bloeddruk

Yoga is een samenspel van lichte en zware oefeningen. Tijdens de ontspanningsoefeningen kom je helemaal tot rust en daalt je bloeddruk stelselmatig.

Yoga verbetert je balans

De vele evenwichtsoefeningen helpen je jouw lichamelijke balans opnieuw te vinden. Schoenen aantrekken zonder neer te moeten zitten zal niet langer een utopie zijn.

Yoga helpt je ontspannen

Na een yogasessie voel je je helemaal ontspannen. De focus die je tijdens de les op de lichaamshoudingen en op je ademhaling hebt zorgen ervoor dat je gedachten over de dagelijkse sleur even verdwenen zijn.

Yoga maakt je gelukkiger

Een uurtje op de mat en je gelukshormoon gaat de hoogte in. Bij elke vorm van beweging gaat namelijk je serotineniveau stijgen. Daarenboven zorgt yoga ervoor dat je stresshormoon (cortisol) daalt.

Yoga in de praktijk

Lisa (39): “Dit is het tweede jaar dat ik yogalessen volg en ik merk echt al een verbetering op in mijn lichamelijke conditie. Ik ben leniger en krachtiger geworden.”

Jassintha (49): “Mensen vergelijken me wel eens met een Duracell-konijn. Ik heb dan ook echt iets nodig wat me tot rust brengt. Die rust heb ik gevonden in yoga.”

Tine (36): “In de eerste plaats volg ik yoga voor het trainen van m’n lichaam. Alleen gaan lopen zag ik niet zitten. Naast de beweging zijn yogalessen ook gewoon leuk voor het sociale contact.”

Wil je ervaren wat yoga met jou doet? Schrijf je dan snel in voor een nieuwe Goed Gevoel Yoga Deluxe editie. Een yogasessie met lesgeefster Nina De Man aan het Q-Beach House van Oostende. Geniet na de yogasessie van een verfrissend drankje in het Q-Beach House en ontdek de radiostudio van de Q-DJ’s.

Waar: Q-Beach House , Kemmelbergstraat, 8400 Oostende

Wanneer: 20/07/2018 08:00 - 11:00

Kostprijs: €15 pp incl. gratis drankje

Inschrijven? Klik hier!