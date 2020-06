Beetje zon gezien? Beautyredactrice Sophie tipt de beste aftersunmaskers Sophie Vereycken

24 juni 2020

13u03 2 Fit & Gezond Zomer in je bol? Aftersun op je snoet. Nu de terrasjes weer geopend zijn, hebben we het te druk met bijkletsen en tafelen om ons in te smeren. Maar geen nood: dankzij de nieuwe generatie aftersunmaskers ben je in een mum van tijd van die roodverbrande neus verlost.

Een verbrande huid heeft celschade opgelopen, want onder invloed van de zon worden er vrije zuurstofradicalen gevormd. Die zorgen ervoor dat de huid sneller gaat verouderen én ze vergroten het risico op huidkanker. Normaliter heeft ons lichaam antioxidanten die de schadelijke deeltjes neutraliseren, maar naarmate we ouder worden, neemt die hoeveelheid af. Na het zonnen – of een terrasje (of twee, drie) – is het dus altijd een goed idee om die voorraad antioxidanten weer aan te vullen. En omdat delegeren een kunst is, doen deze maskertjes dat gezellig voor ons. Graag gedaan! En volgende keer gewoon weer insmeren, deal?

1. Garnier, Ambre Solaire Aftersun Tissue Mask, 3,99 euro bij Kruidvat

2. Patchology, Flash Masque Soothe 5 Minute Sheet Mask, 8,90 euro bij Cultbeauty

3. HEMA, After Sun Sheet Mask, 2,75 euro bij Hema

4. Glamglow, Thirstysheet S.O.S. Intensive Hydrating Cream Sheet Mask, 10 euro bij Parfuma