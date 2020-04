Beetje verstopt? Tips om van die quarantaineconstipatie af te geraken

Je gevoeg doen gaat het makkelijkst op je eigen toilet, behalve nu we in quarantaine zitten. De laatste weken lijkt het moeilijker om die massa door te schuiven naar de exit. Ook last van obstipatie? Daar kan je gelukkig iets aan doen, zegt topdokter Danny De Looze.

Fit & Gezond Je gevoeg doen gaat het makkelijkst op je eigen toilet, behalve nu we in quarantaine zitten. De laatste weken lijkt het moeilijker om die massa door te schuiven naar de exit. Ook last van obstipatie? Daar kan je gelukkig iets aan doen, zegt topdokter Danny De Looze.

Merk je dat je de laatste dagen - of weken - licht geconstipeerd bent? Dan ben je vast en zeker niet de enige. Doorgaans krijgt 10 procent van de bevolking te maken met dit vervelend euvel, en sinds de lockdown kan dat cijfer nog gestegen zijn. Professor maag- en darmziekten Danny De Looze (UZ Gent), die je misschien kent van het programma ‘Topdokters’ of zijn boek ‘Lactose, gluten & co’, heeft daar een mogelijke verklaring voor.

“Het kan zijn dat mensen minder bewegen”, vertelt professor De Looze. “Anderzijds moet ik eerlijk toegeven dat ik nog nooit zoveel wandelaars heb gezien. Daarom vermoed ik dat voeding een nóg grotere rol speelt. Veel mensen eten misschien minder fruit, en trakteren zichzelf iets vaker op fastfood, snoep of snacks.”

Gewoontediertje

Onze darmen zijn ook gesteld op gewoonte. Daarom gaat de ene twee keer per dag, de andere maar een paar keer per week. “Dat is normaal. Maar wat als je normaal gezien om 7 uur ‘s ochtends een bezoek brengt aan het toilet, en nu in je bed blijft liggen tot 9 uur? Dan is je stoelgangpatroon onderbroken. Dat kan ook een oorzaak zijn van quarantaineconstipatie”, legt De Looze uit. “Op vakantie zie je een gelijkaardig fenomeen. Het dagschema is veranderd - zeker als je in een andere tijdszone zit - en dat kan de bezoekjes aan het toilet bemoeilijken.”

“Daarnaast zijn er veel mensen die eerst naar het toilet gaan, als ze arriveren op hun werk. Dat is logisch, want vaak hebben ze gewandeld, gefietst of het openbaar vervoer genomen naar de werkplek. Dan is er sprake van de orthocolische reflex: als je beweegt, moet je gaan. Ook dat stramien valt nu weg. Het resultaat - je raadt het al - is obstipatie."

Twee kiwi’s per dag werken efficiënt bij een milde verstopping

Lastig, maar niet onoverkomelijk. Er zijn een heleboel zaken die je kan toepassen om komaf te maken met dit probleem. En neen, je moet niet meteen grijpen naar medicatie. Je eet- en leefgewoonten aanpassen helpt meestal. “Een veelgehoord advies is meer vezels eten. Die vezels vind je onder andere in volkorenproducten, maar daar moet je toch mee oppassen. Paradoxaal genoeg kunnen die ervoor zorgen dat je een opgeblazen gevoel krijgt of winderig wordt. Zelf ben ik voorstander van meer fruit op het menu. Kiwi’s staan dan op nummer één. Eet er twee per dag, dat werkt zeer efficiënt bij een milde verstopping.”

De Looze: “Voldoende water drinken is ook een must. Let wel op: het heeft geen nut om de godganse dag flessen leeg te drinken. Dan moet je gewoon vaker plassen. Het is beter om een extra glas water te drinken tijdens een maaltijd. Zeker wanneer je vezels eet, zoals brood of ontbijtgranen.”

Zoek de juiste prikkels

Omdat uitstelgedrag een van de grootste oorzaken is van constipatie, is het aangeraden om je stoelgangpatroon verder te zetten. In de mate van het mogelijke, natuurlijk. “Als je kan uitslapen, zal je waarschijnlijk niet staan springen om je wekker om 7 uur te zetten”, erkent De Looze. “Het is ook een optie om je patroon lichtjes aan te passen, maar dan heb je de juiste triggers nodig om je behoefte te doen. En die verschillen van persoon tot persoon. Voor sommige mensen kan cafeïne stimulerend werken, bij anderen is dat vezelrijke voeding of beweging. Ging je vroeger te voet naar je werk en moest je dan gaan? Maak dan een wandeling in de buurt. Zoek wat werkt voor jou, en hopelijk verloopt dat toiletbezoek de volgende keer wat vlotter.”

Lees ook:

Mindfulness vermindert klachten van prikkelbare darmsyndroom (+)

Lockdown light maakt ons niet lichter: onderzoek toont aan dat 35% van de Belgen is bijgekomen

Weinig energie? Experte legt uit waarom de lockdown ons zo moe maakt (+)

Veel mensen zitten de komende weken voortdurend thuis. In ‘Mijn Thuisblijfgids’ lees je diverse tips en tricks van experts en journalisten om deze periode (ook mentaal) gezond en met goeie moed te overbruggen.