Beetje moe? Deze middeltjes geven je een opkikker Nathalie Tops

28 oktober 2019

09u07 0 Fit & Gezond Beetje moe? Energiedrank, koffie en cola doen je energiepeil in no time pieken, maar helaas komt de onvermijdelijke crash al even snel in zicht. Jezelf een oppepper geven, dat doe je beter met deze gezonde middeltjes.

1. Water

Was de avond te lang en de nacht te kort (lees: je hebt een kater), dan is een glas water de ideale eerste hulp. Maar ook als er geen alcohol aan te pas kwam, is een glas water mogelijk wat je nodig hebt om je sufheid te verhelpen. Mogelijk ligt dehydratie immers aan de basis. Dat ondermijnt je concentratievermogen, leidt tot hoofdpijn en kan je humeur danig doen kelderen. Voldoende water drinken is dus de boodschap.

2. Bananen

Als je even met een energiedip - of gewoon een hongertje - kampt, is een banaan de beste snack. Wetenschappers ontdekten zelfs dat bananen hetzelfde effect op wielrenners hadden als sportdrankjes: beide hielden hun prestaties op peil. Dat komt omdat bananen kalium (ook wel gekend als potassium) bevatten, een stof die energiebevorderend werkt. En daarnaast levert het gele fruit je ook vezels, mineralen en vitamines, allemaal dingen die je niet in een flesje felgekleurde sport- of energiedrank vindt.

3. Quinoa, volkorenbrood en volkoren pasta

Koolhydraten worden massaal verguisd. Toch mag je volkoren producten niet zomaar op dezelfde hoogte zetten met witbrood of koekjes. De eerste soort bevat immers ‘trage’ koolhydraten, wat betekent dat ze je bloedsuikerspiegel langzaam verhogen. De tweede soort zorgt daarentegen voor een snelle piek, die na korte tijd gevolgd wordt door een diep dal én bijhorende energiedip.

4. Groene thee

Bevat ook cafeïne, maar dan zonder de typische ‘koffiecrash’ achteraf. Bovendien suggereert onderzoek dat groene thee bevorderend zou zijn voor je denkvermogen. Baat het niet...

5. Havermout

Er is een reden waarom alle gezondheidsgoeroes bij havermout zweren. Het is niet alleen makkelijk, maar ook gezond: omdat het erg vezelrijk is, houdt het je lang verzadigd.

6. Bonen

Door de combinatie van koolhydraten, vezels en proteïnen vormen ze de ideale energiesnack. De proteïnen zorgen voor een vol gevoel, de koolhydraten leveren energie, terwijl de vezels je bloedsuikerspiegel op peil houden.