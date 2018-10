Beautyfoods: Sandra Bekkari's 10 favoriete mooimakers Nele Annemans

15 oktober 2018

09u03 2 Fit & Gezond Geen fabeltjes of verkooptrucjes, volgens Sandra Bekkari bestaan beautyfoods echt. "Het zijn voedingsmiddelen waarvan aangetoond is dat ze je huid, haar en nagels extra aansterken en verzorgen", aldus Bekkari. Mooi meegenomen, dus. Dit zijn haar favoriete natuurlijke huidvrienden.

1. Havervlokken

"Met havervlokken doe je je huid een dubbel plezier. Eerst en vooral omdat ze je bloedsuikerspiegel niet uit balans halen, maar ook omdat havervlokken veel silicium bevatten: een belangrijke bouwsteen die helpt om de huid stevig en elastisch te houden, maar die vaak niet zo goed vertegenwoordigd is in voedingsmiddelen."

2. Tomatensaus, -soep of -sap

"Eet je tomaten rauw, dan zijn ze een bron van vitamine C. Serveer je ze bereid, bijvoorbeeld in de vorm van een tomatensoep of -saus, dan haalt je lichaam er ook extra veel lycopeen uit (tomatenconcentraat in een saus is bijvoorbeeld een topleverancier van lycopeen!). Lycopeen is een carotenoïde die je huid helpt om zichzelf te beschermen tegen schadelijke uv-stralen. Een krachtige zonnecrème met uv A/uv B-filter is natuurlijk nog altijd de beste zonnebescherming, maar omdat alle beetjes helpen, kan een tomatensoep of -sapje nooit kwaad."

3. Pompoen

"Pompoen bevat heel wat bètacaroteen, het beautystofje dat in het lichaam in vitamine A omgezet kan worden. En die schoonheidsvitamine bij uitstek helpt je om beschadigd collageen te herstellen en vroegtijdige lijntjes en rimpels te voorkomen. Bovendien wapent pompoen je huid ook nog eens extra tegen uv-licht. Ook met wortel, zoete aardappel en alle andere oranje groente- en fruitsoorten (die net als de pompoen lid zijn van de carotenoïdenfamilie) zit je goed als je huid wel een opkikker kan gebruiken.

4. Avocado

"Deze exotische vrucht is niet alleen een onvervalste vitamine E-bom, hij is ook een overheerlijke leverancier van goede vetten (vooral omega 9) én antioxidanten die je beschermen tegen een overmaat aan (huid)verouderende vrije radicalen. De ideale cocktail, dus!"

5. Edamameboontjes

"Soja is een excellente leverancier van isoflavonen die tot de categorie fyto-oestrogenen behoren: plantaardige stoffen die een oestrogeenachtige werking hebben in het lichaam. Ze hebben, net als het vrouwelijke hormoon, een positief effect op de aanmaak van elastine en collageen. Resultaat: een stevigere huid en minder snel rimpels."

"Om misverstanden te voorkomen: ik ben geen voorstander van het slikken van oestrogeensupplementen (ongecontroleerd gebruik ervan zou mogelijk het risico op borstkanker verhogen). Voeg simpelweg wat meer soja toe aan je voedingspatroon. Kies altijd voor soja in de meest natuurlijke vorm. Edamameboontjes bijvoorbeeld: deze jonge, groene sojabonen zijn puur natuur en veel beter dan allerlei sterk bewerkte en gesuikerde sojapuddinkjes of -drinks."

6. Paranoten

"Paranoten zijn met stip de beste bronnen van het mineraal selenium, een krachtige antioxidant die antiverouderende eigenschappen vertoont, en je kan helpen te beschermen tegen zonneschade en ouderdomsvlekken. Aan twee of drie paranoten per dag heb je al genoeg om je seleniumvoorraad maximaal aan te vullen (meer is niet nodig, te veel selenium is zelfs giftig!). En bij wijze van bonus bevatten paranoten ook nog eens aardig wat vitamine E! Geen fan? Ook alle andere noten en zaden (zoals amandelen, chiazaad, lijnzaad en walnoten) zijn echte anti-aginghelden, omdat ze rijke bronnen zijn van B-vitamines, gezonde vetten, plantaardige eiwitten, vezels en zink. Lijnzaad is bovendien rijk aan lignanen, die eveneens tot de categorie van de fyto-oestrogenen behoren. Van die andere noten eet je ongeveer een handvol per dag."

7. Blauwe bessen

"Blauwe bessen bevatten niet alleen veel meer antioxidanten dan de gemiddelde vrucht, ze zijn ook een bron van anthocyanidine: de blauwe plantenstof die supergoed is voor de huid, maar helaas niet zo vaak voorkomt in voedingsmiddelen (je vindt ze ook in braambessen en blauwe pruimen!). Rode vruchten zoals aalbessen, aardbeien en frambozen zijn dankzij een hoge dosis egalinezuur eveneens beautyfoods van de bovenste plank. Bovendien zijn het relatief suikerarme vruchten: je kan er dus lekker veel van snoepen."

8. Granaatappel

"Niet alleen een topingrediënt in huidverzorgingsproducten, ook in je salade of als topping op je yoghurt zijn granaatappelpitjes erg lief voor je huid. Ze beschermen je tegen schadelijke zonnestralen, leveren je (dankzij hun collageenboostende eigenschappen) een stevigere huid op én ze worden gelinkt aan het kalmeren van acne."

9. (Jonge) spinazie

"Groene bladgroenten zoals spinazie of boerenkool zijn topbronnen van luteïne en zeaxanthine, voedingsstoffen die de vrije radicalen helpen te neutraliseren die onder andere gevormd worden onder invloed van uv-licht. De dosis antiverouderende vitamine A krijg je er gratis bovenop."

10. Pompoenpitten

"Wat evenmin mag ontbreken op je schoonheidsmenu, is zink. Zink is niet alleen een topper voor het herstel van de huid, het mineraal houdt haar ook soepel en zacht. Denk maar aan zinkzalf! Uiteraard zijn alle noten, zaden en pitten topbronnen van mineralen (waaronder zink), maar pompoenpitten springen er als zinkleveranciers toch uit. Ook af en toe een oestertje slurpen, is trouwens excellent voor je zinkvoorraad."

Meer weten? 'Nooit meer diëten - deel 5' van Sandra Bekkari is vanaf nu verkrijgbaar in de boekhandel en online (€ 24,99, Borgerhoff & Lamberigts).