Beat the blues en ga fitnessen bij kaarslicht (+ win!)

18 januari 2019

11u07 0 Fit & Gezond Op de meest deprimerende dag van het jaar, traditioneel de derde maandag van januari, voorziet Spaas je graag van tonnen energie en enthousiasme. De kaarsenproducent werkt daarvoor samen met sportclub David Lloyd in Antwerpen en Brussel. Zo worden fitnessfans straks getrakteerd op een sfeervolle ‘work-out by candle light’. Kwestie van Blue Monday zonder dip door te komen ...

Op Blue Monday, 21 januari dit jaar, voelen heel wat mensen zich weemoedig. De goede voornemens zijn gesneuveld, de donkere dagen beginnen te wegen en de vakantie lijkt nog eindeloos veraf. Geen betere dag denkbaar om je energiepeil én je humeur flink op te krikken, vindt Spaas. En daarom kunnen alle sportleden van David Lloyd Club Antwerpen en Brussel op maandag 21 januari een uurtje trainen in een uniek verlicht decor.

Geen lid van David Lloyd Club? Geen probleem. De sportclub in Edegem (Kattenbroek 3) doet op donderdag 14 februari de samenwerking met Spaas nog een keertje over. Geïnteresseerden voor een sessie spinning, yoga, krachttraining of ‘VitaminMe’ bij kaarslicht kunnen zich tot maandag 11 februari inschrijven via mail naar groupex.antwerp@davidlloyd.be.

Maar, er is meer! Wij mogen in totaal 8 tickets weggeven voor 2 extra sessie ‘VitaminMe’ bij kaarslicht, op vrijdag 25 januari en vrijdag 2 februari bij David Lloyd Antwerpen. Winnen? Neem dan snel deel aan onderstaande wedstrijd!

