Bakken en braden: zo hou je het veilig in de zon

Fit & Gezond Eén gast trekt zich niets aan van het reisadvies en is alom aanwezig: de zon. Dat betekent dat we overal moeten smeren, van de Spaanse kust tot de ‘costa del hof’. Hoeveel en hoe vaak? Wij helpen je uit de (zonne)brand.

De impact van zonnen is veel groter dan een tijdelijk rood velletje en schattige zomersproetjes. Zo groot dat de Amerikaanse Paula Begoun er haar levensmissie van maakte om de wereld aan het smeren te krijgen. Ze is ’s werelds bekendste skincare-experte en dankzij Oprah Winfrey beter bekend als ‘The Cosmetics Cop’. “Onbeschermd in de zon komen is het ergste dat je je huid kan aandoen”, roept ze vol vuur tijdens een Zoom-interview. “Bij zonneschade denken we aan pigmentvlekken, maar het gaat verder. Van fijne lijntjes en rimpels tot een verslapte huid, onregelmatige teint en vergrote poriën. Vooral dat laatste is voor velen een verrassing. Hoe meer zonneschade, hoe minder stevig de huid. En wanneer de zwaartekracht haar werk doet, rekken de poriën uit en worden ze groter.” De beste huidverzorging is een goede zonnecrème, benadrukt Begoun. Voor om het even welk huidtype. Verantwoord zonnen is de boodschap. En dus maakt ze ons maar al te graag wat (zonne)wijzer.

STAP 1: VOORBEREIDEN

Je huid voorbereiden door onder de zonnebank te gaan? Alleen doen als je de skincaregoeroe écht kwaad wil krijgen. Een bruin kleurtje vormt dan wel een natuurlijk schild tegen uv-stralen, maar het beschermt je ook maar alsof je factor 2 tot 4 zou smeren. Bovendien stralen zonnebanken vooral uv A-stralen uit, en laten die nu net het gevaarlijkst zijn. Hoe je je huid wel zonneklaar maakt? Door ze te voeden en de barrière te versterken met een crème met antioxidanten. Die neutraliseren de vrije radicalen die ontstaan door blootstelling aan de zon nog voor ze echt schade kunnen aanrichten.

Nuxe, Huile Prodigieuse, 31,90 euro, bij de apotheek.

Anne Ray, Argance-olie 47 euro, bij vabeni.be.

STAP 2: SMEREN

Ga je voor een fysische, chemische of hybride filter? Voor factor 15, 30, 50 of 50+? En wordt het een spray, lotion, olie of een watertextuur? Er is bijna te veel keuze.

• Welke filter?

“Fysische of minerale filters leggen een laagje dat straling weerkaatst. Synthetische of chemische filters absorberen het zonlicht. Daarnaast zijn er nog combinaties van beide.” Wat het beste is, kies je zelf. “Minerale filters laten soms een wit laagje achter, maar zijn zelfs geschikt voor de allergevoeligste huid. Chemische filters hebben een dunnere textuur die makkelijker uitsmeert, al kunnen ze sneller een reactie uitlokken.”

SELF, Boost of Protection Sunscreen, 38 euro, bij naturalself.eu.

Lancaster, Sun Beauty Nude SkinSensation SPF 30, 32,90 euro, bij ICI PARIS XL.

• Welke factor?

Hoger is niet altijd beter. Uit onderzoek blijkt dat mensen bij een hoge factor minder zonnecrème gebruiken en minder vaak insmeren. Wie het niet zo nauw neemt met smeren, kan beter op veilig spelen met een hoge factor. Trouwe smeerders kunnen voor een lagere SPF kiezen.

• Hoe smeren?

De skincaregoeroe raadt aan om op het gezicht producten en texturen te ‘layeren’. Want als we ergens ondermaats scoren, dan is het wel in voldoende zonnecrème nemen. “Zie het als een extra veiligheid. Alle zonneproducten – ongeacht de andere ingrediënten die ze bevatten – werken samen. Begin met een primer met SPF, smeer vervolgens een dagcrème met zonnefactor en dan je ­reguliere zonnecrème. Wie wil, kan daarna nog volgen met een foundation en/of poeder met zonnefilter.”

Primer: Laura Mercier, Pure Canvas Primer Protecting SPF 30, 41,50 euro, bij de Bijenkorf.

Dagcrème: Clinique, Superdefense SPF 40, 34,19 euro, bij ICI PARIS XL.

Zonnecrème: Paula’s Choice, Extra Care Non-Greasy Sunscreen, 24 euro, bij paulaschoice.be.

Poeder: jane iredale, Powder-Me SPF 30, 50 euro, bij Parfuma.

Foundation: Givenchy, Teint Couture City Balm Foundation met SPF 25, 47 euro, bij Parfumdreams.

STAP 3: VERZORGEN

Een aftersun, heeft dat zin? Ja en nee, vindt skincare-experte Begoun. “Onder invloed van de zon worden vrije zuurstofradicalen gevormd die celschade veroorzaken. Gelukkig heeft ons lichaam antioxidanten die die schadelijke deeltjes kunnen neutraliseren. Maar naarmate de jaren verstrijken, neemt hun hoeveelheid af. Het is dus geen overbodige luxe om voor én na het zonnen een product te smeren dat die voorraad weer aanvult. Al hoeft dat niet per se een aftersunlotion te zijn. Zolang het product maar herstellende stoffen, kalmerende ingrediënten en antioxidanten bevat.”

Uncover Skincare, Body Cream, 34,95 euro bij uncover-skincare.be.

Caudalie, After Sun Tan Extender, 17,60 euro, bij de apotheek.