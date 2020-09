Back to school smoothies om van te smullen Aangeboden door granini

02 september 2020

De terug-naar-school-gekte vliegt ons rond de oren. Iedereen wil die ochtendroutine weer op de rails krijgen. Want zoals je weet, is goed begonnen half gewonnen! Daarom trakteren we jou op drie snelle smoothie recepten. Met deze vitaminebommetjes knallen zowel jij als de kinderen van de energie!

Heb je al gehoord van het gezegde ‘Ontbijt als een keizer, lunch als een koning en dineer als een bedelaar’? Daar zit heel wat waarheid in, want het belang van een goed ontbijt valt nauwelijks te onderschatten. Het zet gelijk je metabolisme in gang, zorgt voor voldoende energie om makkelijk tot de middag door te gaan én het doet je doorheen de rest van de dag ook minder snel grijpen naar zoetigheid of vettige snacks.

Akkoord, je ziet het ‘s ochtends misschien niet zitten om potten en pannen op ‘t vuur te zetten voor een keizerlijk ontbijt. Gelukkig is dat niet nodig. Deze drie back to school smoothies leveren je tonnen energie om de rest van de dag goed door te komen!

Stevige ontbijtsmoothie met havermout (4 pers)

Zit in een stevige ontbijtsmoothie? Start je schooldag met een kleurrijke havermout smoothie. Die zit boordevol goede voedingsstoffen én geeft je langdurig energie! Mix 2 appels, 150 ml rodevruchtensap (of mangosap of perensap of ananassap of… you catch my drift), 150 ml volle yoghurt, 2 eetlepels havermout en 100 ml melk tot je een heerlijke smoothie hebt! Et voilà, jullie zien de rest van de dag door een roze bril!

Tropische start van de dag smoothie (4 pers)

Deze smoothie is simpel als 1, 2, 3. Mix 1 rijpe banaan met 1 mango, een handvol rode vruchten, 600 ml multivitaminensap, een lepel chiazaad en you’re ready to go! Banaan en chiazaad geven je een heerlijk verzadigd gevoel én langdurige energie. Mango geeft je geheugen een boost én is gelijk ook een superfood voor je huid. (Handig meegenomen als de klasfoto eraan komt). Pro tip: Zorg ervoor dat je een zak diepgevroren rode vruchten in huis hebt. Dat is niet alleen goedkoper maar ook extra gemakkelijk! Qua vruchtensap kies je best voor 100% vruchtensap (bijvoorbeeld granini ACE).

Let’s go bananas met deze groene smoothie (4 pers)

Deze groene smoothie is niet voor groentjes! Mix 2 bevroren bananen, 1 avocado, 2 kiwi’s, 2 eetlepels volle yoghurt én een glas sinaasappelsap per persoon tot je een lichtgroene vitaminebom hebt. Banaan bevordert de concentratie, de onverzadigde vetten in avocado stimuleren je brein en volle yoghurt geeft je een verzadigd gevoel en langdurige energie, het sinaasappelsap geeft je Vitamine C. Wat wil je nog meer?

Tip: snijd de bananen in schijfjes vooraleer je deze invriest, zo mixt het een stuk gemakkelijker achteraf!

