Avondje Netflixen? Dat is mogelijk nog slechter voor je gezondheid dan een bureaujob Nele Annemans

28 juni 2019

16u18

Bron: Time, eigen berichtgeving 2 Fit & Gezond Je hoorde vast al meermaals dat zitten het nieuwe roken is. Misschien kocht je al een stabureau of maak je er de gewoonte van om af en toe eens recht te staan om de nadelen tegen te gaan, maar blijkbaar is er een andere gewoonte die nog slechter is voor je gezondheid. Uit een nieuw onderzoek blijkt immers dat bingewatchen in je luie zetel meer gezondheidsschade veroorzaakt dan een bureaujob.

Uit een nieuwe studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift ‘Journal of the American Heart Association’ blijkt dat een avondje Netflixen nefaster is voor je gezondheid dan een hele dag aan je bureau zitten. Voor het onderzoek werden 3.592 Amerikanen gevraagd hun televisiegewoontes bij te houden, net zoals het aantal uren dat ze zitten aan een bureau en hoe vaak ze bewegen. 8 jaar later werden ze gecheckt op cardiovasculaire aandoeningen.

De onderzoekers ontdekten dat mensen die elke dag meer dan 4 uur televisiekijken 50% meer risico lopen op hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden dan mensen die minder dan 2 uur per dag kijken. Daaruit concluderen de onderzoekers dat televisiekijken schadelijker is voor je gezondheid dan een hele dag aan een bureau zitten.

Katrien De Cocker, postdoctoraal medewerkster aan de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de UGent, is niet verrast van de resultaten. “Meer en meer studies onderzoeken verschillende soorten van zitten. Vorig jaar bijvoorbeeld werd een studie gepubliceerd die keek naar het verband tussen 4 ‘soorten’ van zitten (werkgerelateerd, tijdens transport, tv-kijken en computergebruik in de vrije tijd) en cardiometabole parameters (algemene risico score, buikomtrek, BMI, bloeddruk, vetwaarden, cholesterol en glucosewaarden) bij Australische volwassenen. Daaruit bleek dat hoe meer men zat, hoe hoger de algemene risicoscore was, en dat verband bleek sterker voor tv-kijken en computergebruik in de vrije tijd. Voor de andere afzonderlijke parameters varieerden de bevindingen, maar in het algemeen kon men stellen dat zittend tv-kijken en computeren in de vrije tijd ongezonder was dan zitten op het werk en tijdens transport.”

Een van de mogelijke verklaringen is volgens De Cocker dat televisiekijken gepaard gaat met andere gedragingen. “Bingewatchen gaat vaak samen met snacken voor de televisie, meer alcohol drinken of later opblijven, die er allemaal voor kunnen zorgen dat bingewatchen zo ongezond is. Mogelijks staan mensen op hun werk ook vaker recht dan wanneer ze uren thuis voor de buis hangen.”

Toch wijst De Cocker er ook op dat er nog veel onderzoek nodig is. “Het onderzoek naar de gezondheidseffecten van sedentair gedrag staat nog in z’n kinderschoenen. Ook al gaat het topic al een decennia lang mee, we kennen nog steeds niet alle details van de mechanismen die spelen en het is wellicht geen zwart-witverhaal.”

Tot slot zegt De Cocker dat er naar het algemene plaatje moet gekeken worden. “Zeggen dat bingewatchen nog slechter is voor je gezondheid dan een bureaujob, is te kort door de bocht. Dergelijke uitspraken moeten genuanceerd worden. Uiteindelijk is het de combinatie van verschillende factoren zoals voeding, beweging, rookgedrag en sedentair gedrag die een invloed heeft op iemands gezondheid.”