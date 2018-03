Avocado, melk en meer dingen die je beter niet eet of drinkt voor het sporten ND

Net voor je gaat sporten nog iets eten is hoe dan ook niet het allerbeste idee. Je wacht beter minstens een uur na het eten voor je intensief gaat bewegen, zodat je lichaam tijd krijgt om het voedsel te verteren. Is het al te lang geleden dat je hebt gegeten en heeft je lichaam niet genoeg energie om te gaan trainen, dan kan je eventueel een halfuur voor je training nog een banaan of een stukje peperkoek eten. Deze vijf lekkere dingen spaar je dan weer beter op voor na je workout.

Avocado (of ander voedsel dat veel vet bevat)

Een halve avocado is erg voedzaam en barst van de gezonde vetten, maar vlak voor je gaat sporten is de groene vrucht niet de allerbeste keuze. Voedsel dat veel vet bevat heeft heel wat tijd nodig om te verteren en zal dus lang in de maag blijven. Daardoor gaat het bloed naar de maag om te verteren, en gaat veel energie daar naartoe in plaats van naar je loopsessie. Wil je toch iets kleins eten dat vet bevat voor het sporten, kies dan voor een stuk fruit met een lepel pindakaas. Maar zorg er zeker voor dat die niet op je maag blijft liggen en je er geen hinder van ondervindt bij het sporten.

Bonen

Hou die portie chili con carne met guacamole voor na de het sporten. Bonen bevatten veel eiwit en leveren heel wat gezondheidsvoordelen op. Maar de vele (gezonde) vezels kunnen in de weg komen te zitten als jij gaat sporten, omdat het veel moeite kost om ze te verteren. Een kopje bonen bevat 16 gram vezels, wat tot een opgeblazen gevoel en gasvorming kan leiden als je ze vlak voor het sporten eet. Ook hummus of kikkererwten zullen hetzelfde effect hebben. Toch nog een snelle snack voor het sporten? Beperk je dan tot een kleine portie hummus, van bijvoorbeeld twee eetlepels.

Alcohol

Heel simpel: plan nooit een aperitiefje met alcohol in voor je gaat sporten. Niet alleen raak je gedehydrateerd, het zal ook je prestaties niet ten goede komen. Drink in plaats daarvan voldoende water voor, tijdens en na je workout en wees ook niet te kwistig met alcohol na het sporten.

Zuivel

In theorie klinken melk en yoghurt als perfecte bronnen van energie voor het sporten. Maar er is een addertje onder het gras. Je krijgt dan wel eiwitten, koolhydraten en vet binnen, ze verteren niet erg makkelijk, wat een probleem kan zijn vlak voor je gaat sporten. Een cappuccino voor je gaat lopen is dus geen geweldig plan, zeker niet als je al gevoelig bent aan zuivel. Je kan het zelf eens uitproberen om te testen hoe je lichaam erop reageert, maar bij twijfel doe je het beter niet.

Bruisende dranken

Een bruiswater is een betere keuze dan een frisdrankje, maar voor het sporten mijd je beter alle types drank die gas bevatten. Ook daarbij bestaat het risico dat je gasvorming krijgt of je opgeblazen voelt tijdens het sporten. Drink veel water en pimp je glaasje eventueel met een schijfje komkommer of wat takjes munt, als je dat smakelijker vindt.

