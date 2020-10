Au revoir haar: wat helpt er bij overmatig haarverlies? Een cosmetisch wetenschapper stelt je gerust Sophie Vereycken

11 oktober 2020

15u02 0 Fit & Gezond Is het jou ook al opgevallen dat er plots een stuk meer haren op je trui en in het afvoerputje belanden? Geen nood. Het is nu eenmaal de tijd van het haar - euh - jaar. Per dag verliezen we gemiddeld zo’n honderd haren. Eentje hier, eentje daar, maar over het algemeen merken we er weinig van. Tot nu. Plots is je haarborstel een sluipmoordenaar, de doucheafvoer een massagraf en de rugleuning van je bureaustoel een regelrechte crime scene. Toegegeven, leuk is anders. Maar het einde van je haardos - lees: de wereld - is voorlopig nog niet in zicht.

Dat je meer haren verliest, heeft immers vooral te maken met de periode, stelt cosmetisch wetenschapper René Nagels ons gerust. “In de herfst zijn er minder actieve zonnestralen. Het wordt later licht en vroeger donker. De zon staat een stuk lager ten opzichte van het aardoppervlak, waardoor de lichtdensiteit minder sterk is en de straling van geel, oranje en rood licht afzwakt. Dat heeft gevolgen voor de productie van melatonine, een hormoon dat onder meer invloed heeft op onze haargroei. We maken minder melatonine aan, en dus wordt de haargroei.” Al is dat niet het volledige verhaal. René Nagels: “In de herfst dragen we nog steeds de gevolgen van de vakantieperiode. Tijdens de zomermaanden hebben we onze haren blootgesteld aan zonlicht, chloor- en zout water, waardoor de haarschubben beschadigd zijn. Het gevolg? Ook de haarschacht kan schade oplopen, en dat leidt tot breekbaar, droog en weerspannig haar. Daardoor kunnen we tijdelijk wat meer haren verliezen.”

Wat kan je eraan doen?

Jezelf niet te veel opwinden - daar worden die resterende haren alleen maar grijs van - en focus verder vooral op het versterken van de buitenkant van je haren. Opbouwende, hydraterende shampoos en verstevigende producten geven je haar iets meer body en veerkracht. Soms kunnen ook voedingssupplementen helpen: vooral zink en ijzer spelen een grote rol bij het vernieuwen van de haren. Al kan het ook zijn dat je haar niet per se uitvalt, maar vanaf een bepaalde lengte gewoon afbreekt. Niet iedereen is een geboren rapunzel. Elk haartype bereikt op een gegeven moment zijn maximale lengte. In dat geval is het belangrijk om het regelmatig gezond te laten knippen en het te verzorgen met hydraterende producten. Vergelijk het met een blaadje dat van de bomen valt. In de herfst is dat kurkdroog: zodra je het vastneemt, breken er stukjes af. Door vocht toe te voegen, kan je vermijden dat met je haar hetzelfde gebeurt.

1. Kerastase, Genesis Hydra-Fortifiant Shampoo & Conditioner, 24,99 en 32,30 euro bij het kapsalon en lookfantastic.nl

2. Vichy, Dercos Densi-Solutions Concentraat, 39,95 euro bij de apotheek en farmaline.be

3. NANNIC, Day Care Follicle Rejuvenation & Night Care Root Stimulation, 89,95 euro bij nannic.be

4. Grow Gorgeous, Hair Growth Serum, 27,95 euro bij Zalando

5. Phyto, Novathrix Global Anti-Hair loss treatment, 96 euro bij de apotheek en newpharma.be