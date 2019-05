Ariana Grande’s plotselinge tomatenallergie is eigenlijk veel voorkomend Margo Verhasselt

31 mei 2019

11u47

Bron: nypost 0 Fit & Gezond Je favoriete eten kan zich zomaar plots tegen je keren. De Amerikaanse zangeres Ariana Grande cancelde deze week twee shows nadat ze een allergische reactie opliep na het eten van tomaten. Ze beschreef het gevoel als ‘het inslikken van een cactus’. Maar de aankondiging was geen excuus om onder haar shows uit te komen, allergieën kunnen wel degelijk plotseling de kop opsteken.

“Er is niets erger dan een Italiaanse vrouw die allergisch wordt voor tomaten wanneer ze 25 is”, grapte de Thank U, Next- zangeres op Instagram. Maar Grande is zeker niet alleen. Een studie die gepubliceerd werd in januari in het JAMA Netword Open toont aan dat bijna de helft van alle volwassenen met een voedselallergie die pas ontwikkelt op latere leeftijd. Bij 38% van die mensen was de reactie zo erg dat ze zelfs naar het ziekenhuis moesten.

“Allergieën zijn erg onvoorspelbaar”, legt dokter Clifford Basset, immunoloog en allergiespecialist uit. Volgens hem zijn meer mensen allergisch aan voedsel zoals schaaldieren en noten maar tomaten zijn zeker niet uitgesloten. Reacties kunnen gaan van jeuk tot uitslag maar kunnen ook medische hulp eisen.

“Als je een patroon ziet terugkeren, wil je de fout niet maken om ze te blijven negeren en vervolgens een namiddag doorbrengen in een ambulance of ziekenhuis, ga naar de dokter bij twijfel”, aldus Basset. Je laten testen kan dan ook heel wat aan het licht brengen stelt Basset. Zo kunnen fruit en groenten reacties opwekken zoals zwelling aan de mond, het gezicht etc. Soms is de reactie maar tijdelijk maar die kan evengoed van langere duur zijn.