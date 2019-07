Apps die helpen om af te vallen kunnen eetstoornissen in de hand werken

05 juli 2019

De makers van apps als MyFitnessPal en Lose It! worden fel bekritiseerd. Uit een nieuwe reportage van de BBC blijkt namelijk de apps die je helpen om af te vallen eetstoornissen in de hand kunnen werken en verergeren.

Tientallen miljoenen mensen gebruiken wereldwijd apps om gewicht te verliezen en hun calorie-inname en lichaamsbeweging bij te houden. Maar uit een onderzoek van de BBC blijkt nu dat die eetstoornissen kunnen creëren of erger maken.

Zo vonden ze onder andere dat gebruikers bij bepaalde apps konden ingeven hoe ze zich voelden. Die emoties varieerden van “uitgehongerd”, “mislukking, vet” tot “ik heb me overeten, ik haat mezelf” wat zou aanzetten tot eetstoornissen.

“Het meest belachelijke wat ik ooit woog, was een blad sla”, vertelt Holly Moyse aan BBC. Zij ontwikkelde anorexia tijdens het gebruik van de MyFitnessPal-app omdat ze zo gedetailleerd haar voedingsinname ging bijhouden.

Hoewel medische specialisten zeggen dat de eetstoornissen meestal niet door de app veroorzaakt worden, wijzen ze wel op de gevaren ervan. “Veel mensen met een eetstoornis tellen calorieën of houden hun gewichtsverlies obsessief bij. Dergelijke apps kunnen dat gedrag makkelijker maken of verergeren waardoor het herstel bemoeilijkt wordt”, vertelt Tom Quinn, directeur bij het hulppunt voor eetstoornissen ‘Beat’.

MyFitnessPal zei dat het onmiddellijk de ongezonde meldingen zou verwijderen en mensen die dagelijks niet aan hun caloriebehoefte kwamen, zou aanmoedigen dat wel te doen. “Gebruikers die zich aanmelden en een BMI lager dan 18,5 nastreven, worden aangemoedigd een hoger gewichtsdoel te stellen”, vertelt de woordvoerder van MyFitnessPal.

Al is het volgens diëtiste Lotte Lemoine ook geen zwart-witverhaal. “Sommige mensen met overgewicht hebben er baat bij om te werken met een voedingsdagboek, of je dat nu online bijhoudt of op de oldskool manier. Het gaat namelijk over een bewustwordingsproces van wat je allemaal eet. Daarnaast kan het motiverend werken en handig zijn als diëtist om te kijken waar het precies fout loopt.”

Aan de andere kant kunnen de apps ook voor een verkeerd beeld zorgen volgens Lemoine. “Het grote nadeel aan de online apps is dat ze te veel focussen op het aantal calorieën dat opgenomen wordt en minder op een gezond voedingspatroon. Als diëtist is het dan ook uitermate belangrijk om te kijken bij wie je ermee werkt, en bij wie niet.”