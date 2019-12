Apart slapen? Het is gezonder én maakt gelukkig Margo Verhasselt

28 december 2019

08u47 0 Fit & Gezond Kruip je ‘s avonds niet samen met je partner onder de wol, maar verkiezen jullie beiden een eigen bed? Dat betekent niet meteen dat er een haar in de boter zit. Sterker nog, apart slapen zou een teken van een gezondere en gelukkigere relatie zijn.

Dat beweert een onderzoek toch. Eén op zes koppels zou ‘s avonds niet samen in bed kruipen, niet omdat ze elkaar niet langer kunnen luchten, wél omdat ze gehecht zijn aan hun nachtrust. Van snurken tot woelen tot uren later komen slapen dan de andere: er zijn heel wat redenen waarom koppels voor een ‘slaapscheiding’ kiezen menen de onderzoekers.

Ze beweren zelfs dat de relatie op pauze zetten tijdens de nacht aanbevolen moet worden. Dokter Neil Stanley doet al 35 jaar onderzoek naar slaap. In 2005 werkte hij mee aan een studie waarbij koppels een apparaat droegen. Daarmee konden de onderzoekers bijhouden hoe de deelnemers sliepen en hoe vaak ze bewogen. Wat bleek? Wanneer de ene partner bewoog, deed de andere dat ook. “Een derde van je slaapverstoring wordt veroorzaakt door je partner”, stelde de onderzoeker toen.

En die verstoring kan een groot effect hebben op je gezondheid en op de gezondheid van je relatie. Een analyse uit 2016 bekeek andere studies en ontdekte dat slaap- en relatieproblemen vaak hand in hand gaan. Daarnaast toont onderzoek ook aan dat slechte slapers sneller scheiden. “Een slechte nachtrust heeft een effect op je prestaties, relaties, verhoogt de kans op accidenten en kan op lange termijn ook je gewicht beïnvloeden en je vatbaarder maken voor diabetes type 2 en depressies”, legt Stanley uit.

De reden daarvoor? Iedere cel in je lichaam heeft zijn eigen ‘klok’. Wanneer die te vaak verstoord wordt en uit ritme gehaald wordt, heeft dat negatieve gevolgen. “Slaap is zo belangrijk, er is geen reden om hiervoor compromissen te sluiten, zeker niet wanneer het om een idee gaat dat ons door de maatschappij wordt opgelegd”, benadrukt de dokter.

Hoe zit het met het seksleven?

Apart slapen heeft geen invloed op je seksleven, zo blijkt. Sterker nog, het kan er zelfs door verbeteren. “In een paper toonde een socioloog aan dat de reden waarom je voor het slapen gaan met je partner vrijt, vaak is omdat dat jullie enige moment alleen is”, stelt Stanley. “Al is dat niet de beste tijd op zowel emotioneel als fysiek vlak om seks te hebben.”