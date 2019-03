Anticonceptie in je oorbellen? Binnenkort is het misschien mogelijk Valérie Wauters

28 maart 2019

15u07

Ben jij ook zo iemand die regelmatig vergeet de pil in te nemen? Dan is deze nieuwe vorm van anticonceptie misschien wel iets voor jou.

Wat als… anticonceptie nemen net zo makkelijk zou zijn als elke dag je oorbellen dragen? Wetenschappers van het Georgia Institute of Technology zijn momenteel druk bezig met het ontwikkelen van een patch die je aan je oorbel zou kunnen vastmaken. De patch zou genoeg actieve stoffen bevatten om je gedurende een week tegen een ongewenste zwangerschap te beschermen.

De ontwikkeling van de klever staat nog in z’n kinderschoenen en werd voorlopig nog niet om mensen getest. De patches bevatten het hormoon levonogestrel en zouden elke dag gedurende 16 uur gedragen moeten worden. Dat wil zeggen dat je je anticonceptie-oorbellen gewoon bij het ontwaken kan aandoen en vlak voor het slapengaan weer uitdoen.

Omdat niet iedereen natuurlijk gaatjes in z’n oren heeft, zou de patch ook aangebracht kunnen worden aan de onderkant van de wijzerplaat van je horloge, of aan de achterkant van een ketting. “Omdat juwelen sowieso deel uitmaken van de dagelijkse routine van vele vrouwen, is dit misschien een makkelijke manier om anticonceptie in je dagelijkse routine te implementeren”, zegt professor Mark Prausnitz van het Georgia Institute of Technology daarover. “Juwelen met anticonceptie zijn nieuw, en maken het gebruik ervan misschien aantrekkelijker. Ons doel is om anticonceptie beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk vrouwen en dat op een makkelijke en efficiënte manier.”