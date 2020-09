An orange juice a day keeps the doctor away Aangeboden door granini

02 september 2020

08u00 0

‘An apple a day keeps the doctor away’. Geldt dat ook voor een glas fruitsap? Zoals je weet, zitten er in fruitsap heel wat (vruchten)suikers, maar uiteraard ook enorm veel goede voedingsstoffen. Zeker wanneer je kiest voor 100% vruchtensap en je één glas per dag drinkt, geniet je volop van de gezondheidsvoordelen. Wij lijsten de belangrijkste voor je op!

1. Vruchtensappen zijn vitamine C-bommetjes

Citrusvruchten zoals sinaasappel en pompelmoes zijn van nature rijk aan vitamine C. Vitamine C is een onmisbare voedingsstof voor ons immuunsysteem. Het helpt infecties tegengaan en vertraagt het verouderingsproces (yes!). Je vindt het vooral in citrusvruchten zoals sinaasappel, pompelmoes en limoen maar bijvoorbeeld ook in ananas. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, blijft er in fruitsap nog zeer veel van de oorspronkelijke dosis vitamine C behouden. Een glas fruitsap (200 ml) per dag is goed voor maar liefst twee derde van de aanbevolen dagelijkse portie vitamine C.

2. Dankzij vitamine C neem je makkelijker ijzer op

Wist je trouwens dat vitamine C ervoor zorgt dat je beter ijzer opneemt? Wanneer je bijvoorbeeld een smoothie maakt met een ijzerrijke bladgroente zoals spinazie of boerenkool en je voegt sinaasappelsap toe, zal je lichaam het ijzer nog beter opnemen. Hetzelfde geldt voor een scheutje vers geperst citroensap wanneer je pakweg spinazie bakt. Win-win! Een ijzertekort kan je trouwens herkennen aan een bleke huid, vermoeidheid of snel buiten adem zijn.

3. Fruitsap zit boordevol foliumzuur

Vruchtensappen zoals sinaasappelsap, pompelmoessap en multivruchtensappen zijn ook erg rijk aan foliumzuur. Net zoals vitamine C verhoogt foliumzuur je weerstand, daarbovenop zorgt deze vitamine vooral voor een goede groei van je lichaam en de aanmaak van witte en rode bloedcellen. Daarom is foliumzuur onder andere een belangrijke voedingsstof voor zwangere vrouwen! Voldoende foliumzuur voorkomt in het vroege stadium van een zwangerschap bijvoorbeeld een hazenlip of een open ruggetje bij je baby.

4. 100% vruchtensap bevat natuurlijke vruchtensuikers

Niet onbelangrijk: er zijn fruitsappen en fruitsappen! Wanneer je in de supermarkt voor het enorme rek met fruitsappen staat, kan alvast één richtlijn je helpen met een keuze te maken: kies voor een fruitsap zonder toegevoegde suikers of zoetstoffen. Bijvoorbeeld 100% vruchtensap. Zo ben je er zeker van dat de suikers in dit fruitsap de natuurlijke vruchtensuikers zijn die rechtstreeks uit het fruit zelf komen.

