Amandelmelk is niet alleen slecht voor het milieu maar zorgt ook voor massale bijensterfte Nele Annemans

20 januari 2020

14u06

Amandelmelk wint de laatste jaren steeds meer aan populariteit. Maar dat heeft ook een nare keerzijde. Door de opmars van het veganistische alternatief voor koemelk sterven er namelijk massaal veel bijen.

Hoewel amandelmelk in principe vegan is, blijkt nu dat de productie ervan zorgt voor een massale bijensterfte. Ongeveer 80% van de amandelproductie komt uit Central Valley, in de Amerikaanse staat Californië. Maar die grote rijen amandelbomen brengen het natuurlijke evenwicht in de war. Zo wordt niet alleen andere beplanting pardoes verwijderd, maar worden de bomen ook besproeid met pesticiden.

Voor de amandelteelt zijn echter ook nog altijd bijen nodig om ze te bestuiven. Daarom sluiten amandelbedrijven massaal deals met imkers zodat ze hun bijen enkele maanden kunnen gebruiken voor de bestuiving. Hoewel ze daar een flinke cent aan verdienen, kan dat niet op tegen het grote aantal bijen dat sterft bij het proces. In Amerika zouden in de winter van 2018-2019 zo maar liefst 50 miljard bijen gestorven zijn.

Dat hoge sterftecijfer is deels te wijten aan de enorme hoeveelheden pesticiden die gebruikt worden. Maar amandelbestuiving is ook erg belastend voor bijen, omdat ze 1 à 2 maanden eerder uit hun jaarlijkse winterslaap moeten ontwaken. Eens ze beginnen met de bestuiving, zitten de bijen erg geconcentreerd op kleine geografische gebieden, waardoor ziektes zich makkelijker verspreiden.

Om het bestuivingsproces te verbeteren zijn wel al bijvriendelijke methoden gelanceerd. Toch hebben zelfs de meest bijvriendelijke amandelboomgaarden een grote ecologische voetafdruk. Zo zijn amandelen een bijzonder dorstig gewas, waardoor immens veel water nodig is om ze te produceren.